La obra de la misión María Revive por los necesitados de Cartagena llega al papa

Todas las noches de lunes a viernes, cuatro mujeres de la misión social María Revive recorren calles de la Cartagena no turística para dar un abrazo y un plato de comida a 130 habitantes de la calle, una labor que será reconocida por el papa en su viaje a Colombia.

Esta obra de beneficencia de mujeres comunes y corrientes será bendecida por el papa Francisco en la visita que hará a la ciudad el próximo domingo, durante la cual las recibirá a ellas y a habitantes de la calle.

El obispo de Roma llegará a Bogotá el próximo miércoles y después de visitar la capital colombiana se trasladará en los tres días siguientes a Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias, esta última la ciudad donde dedicará su mensaje a los más pobres y necesitados.

Una de las mujeres de María Revive, que pidieron explícitamente no ser identificadas, explicó a Efe que la misión nació a finales de 2015 de manera espontánea.

"Las cuatro veníamos trabajando en distintas misiones sociales pero no nos conocíamos y la vida nos fue reuniendo alrededor del servicio a estas personas, y así comenzó el grupo", afirma.

Según la mujer, se conocieron "por cosas de Dios y la misión nació porque creo que hace parte de las cosas que Jesús ordena".

La misión, además de llevarles comida a los necesitados, consiste en dignificar la vida de estas personas "olvidadas de la sociedad", por eso mientras ellos toman sus alimentos, las mujeres se sientan a su lado y los escuchan.

Luis Eduardo Gómez Pérez que lleva siete años en la calle por un problema con su madre y su padrastro, le dijo a Efe que las mujeres de María Revive representan algo muy especial en su vida: "lo que no nos ha dado nadie, nos lo dan ellas", afirma.

"Ellas son maravillosas, son lo más preciado que tengo yo en esta vida", agrega con una sonrisa.

Gómez Pérez dice que si tiene la oportunidad de ver al papa le daría la bienvenida a Cartagena y "le diría que felicitara a estas mujeres por la buena ayuda que nos han dado".

"Por eso ellas se merecen que el papa venga a visitarlas", añade.

La mujer de la obra social manifiesta que en la misión no se juzga a nadie, "solo les llevamos una voz de aliento y esperanza; es hacerlos sentir que no están solos", dice, y añade que aquellos a quienes ayuda "son los seres más especiales" que ha conocido.

La María Revive asevera que los "sin techo", como los llama el papa Francisco, "tienen una capacidad de amar infinita y una necesidad de amor negado también infinita y cuentan con unos valores como la solidaridad, el compañerismo y el respeto hacia los demás, que nadie imagina pueden tener estos seres humanos".

"Sienten tanto o más que yo, he visto sus lágrimas cuando nos vamos, y una vez uno de ellos me dijo: 'te voy a pedir que no llores porque me hace sentir muy mal pues cada noche cuando tú te vas, yo me quedo llorando'".

La mujer enfatiza que cuando les escucha decir a esas personas que ellas son "su única esperanza" entonces siente que "la responsabilidad desde el corazón es demasiado grande".

La misión María Revive también ayuda a los habitantes para que tengan acceso a los servicios de salud básica y con asuntos como la expedición de documentos de identidad.

Para atender mejor a esta población que carece de cualquier atención estatal, la misión abrirá la Casa de Encuentro María Revive, que será un espacio que tendrá un comedor con capacidad para unas cien personas, duchas, peluquería y un espacio para que puedan lavar sus ropas.

"Tendremos un equipo de profesionales multidisciplinario y todo el apoyo psicosocial que se les pueda brindar desde allí", afirma.

La misionera aclaró que cuando la Casa de Encuentro María Revive esté en funcionamiento los recorridos nocturnos continuarán porque "son la esencia de la misión y no dejaremos de seguir buscando a nuestros ángeles de la calle".

María Revive trabaja de la mano de la Secretaría de Pastoral Social de la Archidiócesis de Cartagena, donde también reciben "las ayudas que cualquier persona de buen corazón nos quiera dar", concluye.