Los 5 mejores cruceros desde Barcelona para el 2019

Contenido patrocinado Cada vez son más las personas que deciden utilizar Aquotic para encontrar el crucero que más se adapte a sus necesidades estas vacaciones. Mediante el puerto de Barcelona, que es uno por excelencia donde los cruceros deciden atracar, podemos empezar unas vacaciones mágicas e inolvidables donde estamos seguros que querrás repetir lo antes posible. Mientras esperas para la salida de tus cruceros desde Barcelona, puedes beneficiarte de la gran cantidad de monumentos que tienes para ver en esta bella ciudad, como La Sagrada Familia, el Parque Güell, La Rambla o la Casa Batlló entre otros, aunque también puedes pasear por sus ciudades y conocer la fantástica gente o gastronomía de esta zona de la península.

Cruceros desde Barcelona 1 - Mediante el Seabourn Encore tenemoscruceros por Mediterráneo donde podremos visitar a lo largo de 22 días de trayecto distintas ciudades importantes como Valencia, Cádiz, Portimao, Tanger, Cartagena, Le Levandou, Mónaco y La Valleta entre otros donde tendremos una grata experiencia y podremos visitar distintos patrimonios europeos bastante importantes. 2 - Con Symphony of the Seas, aunque se trata de un viaje algo más corto, 8 días, tendremos un hotel flotante de 4,5 estrellas con todo lujo de detalles y diferentes servicios a nuestra disposición como un gimnasio, una pista de jogging, una discoteca e incluso un casino. Todo esto mientras disfrutamos de las espléndidas vistas durante nuestro trayecto. 3 - Si siempre has querido visitar las ciudades italianas más importantes, tu destino es Norwegian Epic, donde podrás visitar Livorno, Roma y Nápoles en 8 días cargados de magia donde no te faltará de nada gracias a un fantástico servicio y unos camarotes tan cómodos que parecerá que te encuentras en tu propia casa. 4 - Con Sovereign tendrás visitas e itinerarios recomendados en cada puerto que embarques y podrás recorrer todo el Mediterráneo mientras exploras y te diviertes visitando las ciudades de Seteo, Villefranche, Livorno, Roma y Nápoles con otros dos mil pasajeros que también han decidido sumarse a esta experiencia. 5 - En último lugar, aunque no por ello menos importante, tenemos el Costa Diadema y unas fantásticas visitas a Mallorca, Cerdeña, Roma, Savona y Marsella en poco más de una semana donde estamos seguros de que querrás repetir lo antes posible. Y por si todo esto te ha sabido a poco, también está a tu disposición la posibilidad de hacer cruceros por Fiordos Noruegos, donde podrás contemplar los preciosos países de Holanda, Noruega y Dinamarca entre otros mientras disfrutas desde el propio crucero de sus bellos paisajes, glaciares, valles y cascadas. Eso no quiere decir que no vayas a poder explorar esta zona más de cerca, ya que estarás inmerso en sus propios fiordos e incluso de atravesar el círculo polar ártico, aunque te recomendamos que vayas bien abrigado para la ocasión. Una vez recorras toda la costa de Noruega, visitarás distintas ciudades como Tromso donde se combina una gran urbe con todo el esplendor de la naturaleza y donde, si tienes suerte, serás capaz de ver las famosas auroras boreales. Sin ninguna duda, un viaje en crucero es una experiencia que todo el mundo debería de realizar al menos una vez en su vida ya que se pueden recorrer una gran cantidad de países en varios días y disfrutar de toda clase de monumentos arquitectónicos y culturales mientras disfrutas de la compañía de gente de todo el mundo. Para más información puedes llamar directamente a Aquotic al 91 061 61 00