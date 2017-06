La maniobra de Puigdemont para evitar que la justicia bloquee el referéndum

No es la primera vez que la Generalitat escenifica un órdago. Carles Puigdemont ha anunciado este viernes que el próximo 1 de octubre celebrará un referéndum en el que la pregunta será: '¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de República?

Una pregunta muy similar a la del anterior. Sin embargo, esta vez la Generalitat ha aprendido la lección. Por eso, solo ha habido una reunión "informal" en el Palau de la Generalitat, pero sin documentos que puedan ser recurridos ante el Tribunal Constitucional.

El objetivo de los independentistas ha sido evitar la firma y evitar la justicia. Este anuncio se une a una serie de pasos cuidadosos para que ningún miembro del gobierno se pille los dedos. Todo parece indicar que no tendrá ningún valor jurídico de forma que la justicia no podrá intervenir ni presentar ningún recurso ante los tribunales. Al no tratarse de un pacto formal, el simple anuncio no traerá consuencias judiciales de forma inmediata.

Desde Madrid la respuesta se mantiene. Rajoy insiste en que no habrá consulta y el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado tras la reunión del Consejo de Ministros que "el Gobierno quiere dejar claro al Sr. Puigdemont que cualquier acto firmado será recurrido". Como nada es oficial sobre el papel, el Gobierno todavía no dará un paso al frente. Para el portavoz y ministro de educación “se ha usado una sede del Estado”, ha dicho, “para un acto en perjuicio de todos catalanes”, por lo que los impulsores del referéndum, entre ellos el Govern al completo, han demostrado que “no tienen respeto por las instituciones del Estado”.





La oposición pide elecciones

Inés Arrimadas, Miquel Iceta o Xavier García Albiol han mostrado su rechazo ante el anuncio de la Generalitat. “Hoy estamos más cerca de las elecciones autonómicas en Catalunya que ayer” ha afirmado Inés Arrimadas en una declaración conjunta con Albert rivera en la sede de Ciudadanos en Barcelona. Para el líder de Ciudadanos "ni Puigdemont se cree que habrá consulta".

Para el líder del PP catalán, Xavier García Albiol ha afirmado que “de Puigdemont sólo esperamos dos fechas, cuándo va a ir al Congreso y la convocatoria de elecciones autonómicas”, en la misma lía que ha llegado desde Génova.

Desde el Partido Socialista, el líder catalán Miquel Iceta ha declarado que elr eferendum "no se celebrará y no conduce a nada". Desde fuera de Cataluña, para Fernández-Vara se trata de "un disparate que no conduce a ninguna parte".