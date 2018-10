Tu logotipo de empresa, tan simple y sin embargo tan importante

CONTENIDO PATROCINADO

Son cada vez más las personas que optan por la vía del emprendimiento, el cual supone un camino largo pero apasionado en el que para alcanzar el éxito hay que tener algunas ideas bastante claras. Una de ellas es la importancia de la marca en general y el logotipo en particular, ya que el branding es fundamental a la hora de promocionar un proyecto tanto dentro como fuera de Internet.

De modo que entre los objetivos de toda persona que desee ser emprendedor/a debe estar siempre dedicarle el tiempo necesario a hacer un logo que pueda resultar exitoso, en consonancia con los valores del negocio.





¿Por qué es tan importante el logo?

Todas las empresas tienen un logotipo, ya que este es la representación gráfica principal de la marca. De hecho constituye la cara visible del proyecto, representando su identidad y valores. Es por ello que resulta de vital importancia escoger bien el logo, ya que este será el elemento que identifique a la empresa.

Son varias las labores que desempeña el logotipo. Entre las más importantes: ayudar a construir la identidad de la marca, construir una imagen de marca que transmite confianza, contribuir a distinguirse de la competencia, hacer a la empresa fácilmente identificable y conectar a esta con su público objetivo.





Crea un logotipo efectivo para tu empresa

A la hora de crear tu logo debes intentar que sea sencillo, y no contenga demasiados elementos decorativos que no sean necesarios. Hay que tener en cuenta que el logotipo será la parte visible de la empresa, un símbolo que normalmente se verá en tamaño reducido en el que no se apreciarán los detalles. Además, el exceso de detalles no permitirá ver la esencia de la marca, creando un mensaje confuso y poco potente.

Debe tratarse de un logotipo único y original, ya que la originalidad puede ser garante del éxito. También tiene que ser fácil de recordar y de identificar, toda vez que ha de captar la esencia de marca y transmitir sus principales valores.

El logotipo también tiene su importancia a nivel interno en la empresa, ya que los empleados de la misma también deben verse identificados no solo con el proyecto de la empresa, sino también con sus valores y filosofía. Es fundamental que el material utilizado en esta lleve impreso el logotipo de la compañía.





Si vas a cambiar tu logo piénsatelo bien antes

Antes de tomar una decisión como esta hay que investigar sobre cómo se sienten el público objetivo y los clientes con el logotipo. En caso de que se sientan bastante identificados con la imagen cambiarla por completo podría ser un error. Quizás tan solo sea necesario hacer unos pequeños cambios y nada más.

A la hora de cambiar el logotipo hay que intentar que en esta ocasión sea profesional, garantizando que la imagen de la marca pueda permanecer en el tiempo, y se pueda utilizar en cualquier soporte o tamaño que se necesite. Esta imagen no se puede cambiar continuamente, de forma que si se plantea un cambio hay que procurar que sea definitivo en la medida de lo posible.