Los españoles somos donantes por ley; Compromis quiere que la familia no decida

En España todos somos donantes de órganos. No es necesario registrarse y no hace falta tener carnet: por ley todo español es donante en caso de que sus órganos sean necesarios. La norma de 2012 dice que será así a no ser que en vida expresen lo contrario. La cuestión es, ¿entonces por qué se pide el consentimiento a las familias? Porque ésta choca con otra ley, la del consentimiento efectivo.

La pasada semana, Compromis registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para matizar esta norma, “con el objetivo de hacer efectiva una ley que ya está en vigor” explica, en una conversación telefónica, a teinteresa.es la diputada Marta Sorli. “Hay que evitar que tanto la familia como el personal sanitario pase por la fase de tener que pedir que el fallecido sea donante” añade.

La formación valenciana propone crear un Registro Oficial de No Donantes, es decir, que todo ciudadano que quiera pueda inscribirse y dejar por escrito que no quiere donar sus órganos en el momento de su fallecimiento. “Hay que respetar que por el motivo que sea, haya alguien que no quiera hacer efectiva esa donación” explica Sorli.

Con este cambio, se podría llevar a la práctica una ley que lleva vigente cinco años pero que “choca con la ley de consentimiento efectivo” que obliga a “preguntar a las familias”. Además “se respeta a aquellos que no quieran donar sus órganos” y a la vez “evita que se tenga que dar un consentimiento explícito en este momento”.

“Es innecesaria” dice la Organización Nacional de Trasplantes

A preguntas de este digital, fuentes de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) señalan que la propuesta es “innecesaria” porque ya existe ese registro. “Existe un registro de últimas voluntades, y el enfermo, en ese momento, puede decidir sobre su decisión de donar o no sus órganos” indican.

La ley dice que todo el mundo es donante a no ser que se haya expresado lo contrario, “se puede consultar los detalles sobre las últimas voluntades del paciente, no hace falta ese registro, que además tiene un sentido negativo” explican.

Además, dese la ONT insisten en la importancia de darle voz a los familiares en ese momento. “Sabemos que Compromis lo hace con toda la buena intención del mundo, pero los expertos indican que la aparición del coordinador es importante en el momento del duelo” añaden las mismas fuentes, que además insisten en que “les sirve en el duelo y a tomar la decisión” en un momento muy doloroso.

Los datos, más allá de la propuesta, indican el buen rumbo del Sistema Nacional de Trasplantes español. En relación a la tasa de consentimiento “en un 85% es positiva” insisten. Solo un 15% rechaza la donación, “por eso tenemos los mejores datos a nivel mundial. Somos los primeros”.