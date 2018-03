¿Cómo fue la investigación que permitió descubrir a Ana Julia Quezada?

Ana Julia Quezada es la principal y “única autora” del asesinato de Gabriel Cruz. Así lo ha confirmado este jueves la Guardia que ha detallado, paso a paso, cómo se descubrió a la autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel. Es sin duda una de las incógnitas que los medios, en los últimos días, intentaban despejar ya que se cuestionaba la posibilidad de que Quezada actuara sola.

El teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, y el comandante de la UCO Juan Jesús Reina han informado en rueda de prensa sobre todos los detalles de la desaparición, la investigación y el hallazgo del cadáver del niño Gabriel Cruz. En esa comparecencia los responsables de la investigación han insistido en que su principal línea de investigación es que Ana Julia Quezada ha actuado sola.





Los investigadores pensaron hasta el final que Gabriel estaba vivo

La Guardia Civil creyó hasta el último momento que Gabriel Cruz estaba vivo. Durante los 12 días, los investigadores trabajaron bajo esa hipótesis, hasta que vieron que la detenida transportaba en su vehículo el cadáver del pequeño.

"Para los investigadores, desde el principio estuvo la hipótesis de que estuviese vivo. Eso ha condicionado mucho el manejar los tiempos y las acciones, es difícil actuar cuando vas buscando la seguridad de una persona, entraña muchas dificultades. El final no es el que esperábamos, todos esperábamos haber encontrado a Gabriel con vida", ha dicho Hernández Mosquera.

Reina ha explicado que "más allá de la esperanza, hubo una serie de indicios" y ha afirmado que mientras hubiese una posibilidad, "por pequeña que fuese, había que pelear por ella". "Nuestra obsesión era encontrar a Gabriel con vida", ha incidido.



Por ello, la búsqueda de Gabriel se centró en habitáculos en los que pudiese encontrarse y evitar una "mala actuación que pudiese tener una consecuencia fatídica" ante la que se había convertido en la principal sospechosa, Ana Julia, pareja del padre del niño. En este sentido, han apuntado que entre dichos indicios se encontraba la "actitud extraña" de la mujer cuando la familia se planteó elevar la recompensa que ofrecían por Gabriel, lo que les hizo pensar en un posible móvil económico.



Reina ha añadido que a esto se sumaron las comentarios "casi públicos" que realizaba la detenida sobre su convencimiento de que el niño iba a aparecer. "Incluso el día de la concentración dijo que no lo haría porque había mucha presión, que lo haría mañana. Eso nos animaba a decir, vamos, que está con vida", ha dicho.



De esta forma, nada hizo pensar a los agentes que ya se encontraba fallecido mientras recababan otra serie de informaciones que permitieron llegar a una "conclusión clara" desde el punto de vista policial, que tenía "cierta ambición económica". Por esto mismo no se trabajó sobre la finca de Rodalquilar en la que se encontraba enterrado Gabriel con equipos dispuestos a la búsqueda de restos mortales; se descartó porque no lo habían encontrado vivo allí.

"La mañana del domingo, tenemos la primera constatación de que pudiera ser que no estuviera con vida y ahí se desarrolla todo el dispositivo y se ordena la detención, que se tuvo que hacer con mucho cuidado para no poner en peligro la vida de una tercera persona y si había un hilo de esperanza de que Gabriel estaba vivo para no hacerlo peligrar", ha dicho.

Fue al abrir el maletero del coche de Ana Julia que se comprobó finalmente que el niño estaba muerto. "Lo puedo definir como el momento más duro de nuestra carrera profesional. Lloramos, claro que sí, y el que no lo hizo allí, lo hizo luego", ha concluido.





“Desviar la atención” con la camiseta

Los responsables de la investigación han explicado que encontrar la camiseta de Gabriel Cruzfue “fundamental” para fijar las investigaciones sobre Ana Julia Quedaza. Según la Guardia Civil lo que intentó con ese movimiento fue desviar la atención, incluir a terceras personas y “crear esperanza” a la familia.

Por ello, los esfuerzos se centraron sobre su figura hasta que el domingo, pasado las 12 de la mañana, la Guardia Civil detenía a la pareja del padre del menor en la entrada de su casa. En ese momento, descubrieron que el cadáver de Gabriel estaba en el maletero.

Según los investigadores, la camiseta fue colocada en la finca de la familia de Rodalquilar, cerca de la cual vive una expareja de Ana Julia, quien insistió al padre del niño y su compañero sentimental en buscar en esa zona, y, en un descuido, dejó caer la prenda.