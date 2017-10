La iniciativa 'Hablamos?' propone diálogo con "banderas blancas" en los ayuntamientos

En el clima de tensión y discrepancia constante que se vive Cataluña no todas las voces son inmovilistas. Las posiciones en la semana posterior al 1 de octubre no se han movido mucho tras la votación.

Desde la Generalitat insisten: el mandato de las urnas es claro, hay que avanzar hacia la independencia. Desde Madrid las voces son claras: hay que volver a la legalidad. Carles Puigdemont realizó una declaración institucional el miércoles por la noche; el jueves, Rajoy concedía una entrevista a la agencia EFE. Ninguno de los dos dio pasos hacia el diálogo. Incluso Felipe VI se dirigió el martes hacia la ciudadanía para mantener la misma línea: es imprescindible volvar a la legalidad para el rey.

A pesar de ello, surgen iniciativas que ponen el foco sobre la necesidad de que comience una conversación sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Desde la Sociedad Civil, iniciativas como ‘Hablamos?’ ya se movilizan en la calle pidiendo diálogo entre todas las fuerzas políticas.





Este sábado acude al ayuntamiento de la capital de provincia. Lleva tu pandera blanca y pide diálogo #Hablamos7Opic.twitter.com/Rk2vDdqUY1 — Hablamos? (@hablamos7O) 5 de octubre de 2017









Este sábado, la plataforma ha convocado una manifestación frente al Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, pidiendo colgar sábanas blancas en los balcones. El objetivo es que este gesto se repita en todos los consistorios de este país. Según el manifiesto: “España es un país mejor que sus gobernantes" así que la intención es evitar que “se convierta en un país difícil de habitar".

En el manifiesto hecho público par la convocatoria de la manifestación, la iniciativa afirma que “debemos dar un paso adelante toda la ciudadanía y salir el sábado con ropa blanca o lazos y carteles blancos" para mostrar que no quieren que sea utilizada o enfrentada. "Somos muchos más y esto no lo resuelven ellos sino la gente, el diálogo y la convivencia", recoge el texto.

El manifiesto continúa apuntando que en los últimos días se ha sentido "rabia" y "tristeza" por situaciones causadas por "dirigentes irresponsables que ni escuchan ni hablan". "Como ciudadanos debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre", destacan.

"Es hora de estar juntos para mostrarles que han sido incapaces e irresponsables y que existe otro modo de hacer las cosas, sin bloques ni bloqueos. Tenemos que apostar por la vía del diálogo, por el respeto y el entendimiento. Somos muchos y muchas, somos diversos, somos respetuosos y, sobre todo, queremos un país mejor y no uno infinitamente peor", recoge el manifiesto de 'Hablamos?'.

"En lugar de levantar muros, necesitamos un lienzo en blanco para construir en común un país donde quepamos todos y todas. España es un país mejor que sus gobernantes. ¿Hablamos?", termina el texto.





Las redes piden diálogo

Las redes sociales se han volcado con la petición de diálogo a ambas partes. La iniciativa ha lanzado un hastag para que la gente se sume a esta petición y a la necesidad de cambiar al camino tomado por ambas partes.





Increíble! Nos siguen llegando más fotos de gente haciendo su pancarta blanca pidiendo diálogo. ¡Envíanos tu foto!🤗 #Hablamos7Opic.twitter.com/YD0syYi4xM — Hablamos? (@hablamos7O) 5 de octubre de 2017













No paran de llegarnos más y más fotos de pancartas blancas por el diálogo. Mañana nos vemos en todas las capitales de provincia ! #Hablamos? pic.twitter.com/HCOzuiJTB2 — Hablamos? (@hablamos7O) 6 de octubre de 2017



Vengo a Valencia de puente y m gusta lo q veo. Haré turismo y buscaré la plaza del ayuntamiento para estar allí a las 12h. #Hablamos#Parlempic.twitter.com/k2ezZuoA6J — Robespierre76 (@Robespierre76) 6 de octubre de 2017





Nueva semana de vértigo en Cataluña

La nueva cita que pondrá la tensión en el punto de mira será el lunes. El Parlament ha convocado un nuevo pleno en el que se debatirá sobre la posible independencia de Cataluña. Un pleno que ya ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional tras un recurso presentado por el PSC.

Desde la Generalitat no han confirmado cómo se van a enfrentar a este nuevo movimiento. Tras la suspensión del TC de las leyes de desconexión, así como del referéndum; el Govern no ha confirmado cómo actuará y si acudirán y celebrarán el pleno. Desde la CUP insisten en que se debe celebrar y declarar la DUI; en el resto del independentismo comienzan a abrirse las primeras brechas que no ven con buenos ojos el camino de la unilateralidad.