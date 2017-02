La importancia de la seguridad en el negocio de los Self Storage

CONTENIDO PATROCINADO El Self Storage (también conocido como autoalmacenaje) es un sistema de almacenamiento mediante el cual el usuario dispone del espacio necesario para poder guardar sus objetos personales, muebles o cualquier otro tipo de elemento durante el tiempo que le haga falta. También es una solución perfecta para la empresa, sobre todo en el momento en el que quiere hacer una determinada mudanza. Lo más habitual es que sean las empresas las que contraten este tipo de servicio; son unas instalaciones en donde las pymes pueden guardar aquellos artículos que puedan ser el resultado de un exceso de inventario o bien para guardar archivos registrados. Si necesitas este tipo de solución para tu empresa, pero no te terminas de fiar sobre si es lo suficientemente seguro, a continuación vamos a aclarar algunas de las principales dudas.

¿Cómo funciona la seguridad en un Self Storage? El acceso a este tipo de espacio es completo, pudiendo entrar las 24 horas del día durante los 365 días del año; es decir, que si en un momento dado necesitamos de un objeto o archivo urgente, nadie nos va a poner pegas para que no podamos entrar a recogerlo. En cuanto a los sistemas de seguridad, esto realmente dependerá de la empresa en cuestión. Si apostamos por la calidad y nos decidimos por empresas de self storage como Globalbox, tendremos alarmas en cada una de las puertas, cámaras de seguridad que registrarán cualquier tipo de acción anómala, unidad de luces interiores así como todo tipo de mecanismos sofisticados de vigilancia. Por lo general, los diferentes elementos que se guardan en estos espacios no están asegurados por la empresa que proporciona este tipo de servicio, si no que será labor del inquilino el hecho de contratar un seguro (aunque si que es verdad que existen algunas empresas que sí que nos proporcionan este tipo de seguro, previo pago). A continuación, vamos a analizar el resto de sus características: Tamaño: El tamaño de los espacios de almacenamiento puede ser muy variable. Podemos encontrar algunas unidades que tienen tan sólo 2 metros cuadrados, normalmente usadas a nivel particular, hasta otras que llegan a superar los 200. Revisiones: Estas instalaciones cuentan con sensores de temperatura y de humedad para garantizarnos que todo lo que almacenemos va a estar siempre en las mejores condiciones posibles y ser avisados a los técnicos ante humo y posibilidad de incendio. Algunas normas: En estos almacenes no se puede guardar nada que sea tóxico, peligroso o perecedero. El cliente no tiene permitido vivir o dormir en el lugar de alquiler. En el caso de que no se haga frente al abono del alquiler establecido, por contrato se tiene firmado que la empresa puede sacar a subasta los bienes del cliente. Actualmente se calcula que hay más de 2600 empresas de self storage a lo largo de Europa y en España, aunque todavía no están muy extendidas, van a experimentar un despliegue importante en estos próximos años.