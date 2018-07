¿Qué importancia tiene para la comunidad internacional la situación en Nicaragua?

Nicaragua está inmersa en una crisis desde hace tres meses que ya deja más de 300 muertos, más de 1.500 personas heridas y las calles llenas de manifestantes que reclaman la dimisión del presidente Daniel Ortega. Fuerzas paramilitares que apoyan al Ejecutivo utilizan la violencia contra la población civil mientras que Ortega niega los hechos e insiste en que no dimitirá. 90 días de crisis en los que la comunidad internacional ha tardado en pronunciarse sobre la situación, la duda está en el papel que juegan el resto de países en la tensión que se vive allí.

“La perspectiva internacional puede ser imprescindible”, explica a teinteresa.es María Canora analista de El Orden Mundial, que cree que existe una “especia de guerra fría a nivel mundial”. “Rusia y Estados Unidos están interfiriendo en Nicaragua”, afirma Canora que admite que lo que ocurre en el país centroamericano es “pura geopolítica”.

¿Qué interesa a las potencias de Nicaragua? “A nivel de recursos no tiene nada especial. Producen café, algodón… la clave está en la posición geográfica que ocupa” explica la analista del EOM que interpreta la disputa entre los dos grandes países como una respuesta entre ellos. “El Gobierno norteamericano decidió entrar en Ucrania, el patio trasero ruso. Por eso Putin ha decidido entrar en Nicaragua, que forma parte del patio trasero norteamericano”, añade.

La posición de Estados Unidos fue clara desde el principio. Ha condenado los ataques contra los estudiantes, los periodistas y los miembros del clero. El Departamento de Estado ha afirmado que cada nueva víctima en las protestas “mina aún más” la legitimidad del presidente. Washington ha sido muy crítico y se ha sumado a las exigencias de otros países como la de convocar elecciones. “Deben ser libres, justas y transparentes”, han dicho.

Desde el otro lado del planeta, Putin mantiene su apoyo a Ortega. “Nicaragua ha recibido mucho dinero ruso. Instaló un centro de satélites y Estados Unidos les acusó de ser un centro de espionaje”, señala Canora. Las relaciones entre Rusia y Nicaragua aumentaron desde que Ortega volvió al poder en el año 2007. “Es curioso que no ha habido ninguna declaración fuerte desde Rusia de apoyo a Ortega pero es interesante ver qué relación tienen desde que Ortega vuelve al poder”, explica Canora, “hay un ascenso en la cooperación económica, se acercan a nivel militar… No hay un apoyo firme pero sí mucho sostén económico para que tengan más opciones económicas y no tengan que recurrir a EEUU”.

Para el país norteamericano el valor es estratégico. “A EEUU le interesa controlar la crisis de Nicaragua y apoyar la salida de Ortega. Este tipo de convulsiones suele tener un efecto contagio: Honduras ya está agitado de por sí con la oposición está intentando crear comandos insurreccionales, en México acaba de ganar la izquierda… Le preocupa que el discurso progresista vuelva a emerger en otro tipo de circunstancias”, reflexiona la analista.

“Decir eso es ridículo e ilógico”, responde Jonathan a la pregunta de si la oposición nicaragüense está siendo financiada por Estados Unidos. El joven de 20 años, estudiante de económicas y portavoz de CUDJ, una asociación estudiantil implicada en las protestas, cree que si esto fuera verdad “habría un conflicto internacional sumamente grande”.

Lo cierto es que el periodista Max Blummenthal publicó a finales del mes de junio un artículo en el que afirmaba que la Fundación Nacional para la Democracia, una organización norteamericana, había financiado a algunos grupos que ahora se manifiestan contra el régimen de Ortega. En una publicación, esta organización afirmaba estar “preparando el terreno para la insurrección”.

“Rusia y Venezuela apoyan a Ortega, a nosotros el pueblo nicaragüense”, afirma el portavoz estudiantil, “nos dieron comida, medicinas…. Nos ayudaron mientras que Ortega nos atacaba. Es una total mentira” sentencia.





El papel de la izquierda latinoamericana

13 países de América Latina han exigido el “cese inmediato de los actos de violencia” en Nicaragua. Los muertos siguen aumentando y la población sigue esperando a que los movimientos fuera de las fronteras del país lleguen. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay han publicado un comunicado conjunto que anunció el Ministerio de Exteriores argentino. En esa declaración los países denunciaron “la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” y exigen que se celebren elecciones “libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia".

“Ortega se alinea con toda la izquierda antimperialista”, explica Canora, algo que ha puesto contra la espada y la pared al resto de Gobiernos progresistas de América Latina. “Podían apoyar al presidente pero con todos los muertos que hay sobre la mesa es muy difícil”, de ahí la contradicción, “no quieren traicionar a la izquierda pero tampoco defender a un dictador” señala la analista.

Tras el Foro de Sao Paulo, que concluyó el miércoles en La Habana, la izquierda del continente se posicionó a favor del presidente. “Cuba y Venezuela han apoyado a Ortega contra el Imperialismo norteamericano desde el primer momento”, añade la analista del EOM. Tras el Foro, los líderes suramericanos abogaron por “defender a la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores” concluye Canora.