“Mondongos”, “tontulianos”, “chochonas”, las 20 perlas de ‘El Bigotes’ en el Congreso

Las comparecencias por la Gürtel continúan y este martes le ha tocado el turno a Álvaro Pérez, más conocido como ‘El Bigotes’ entre sus círculos de negocio. El empresario, expresidente de Orange Market y uno de los máximos cabecillas de la trama, se ha presentado esta mañana para compadecer ante la comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso. Ha tenido para todos.

La red de facturación falsa y financiación de campañas electorales en Valencia ya había sido confirmada por Bárcenas y Correa en la misma comisión. Sin embargo Pérez ha venido con la lengua más suelta, sacando a pasear su peculiar estilo. No ha dudado en seguir echando leños a fuego de la Gürtel tirando de sorna e ironía y ha vinculado al marido de Cospedal, ha señalado a un amigo de Rajoy por los papeles de Bárcenas y ha asegurado que “ni él ni Junqueras debería estar en la cárcel”. Una de tantas otras bombas que no ha dudado en soltar con toda la tranquilidad el empresario en el Congreso.

Estas han sido las perlas de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ en sede parlamentaria:





1. La sala de videoconferencias de la cárcel es “incomodísima”. El ‘Bigote’ ha dejado claro desde el primer momento el tono que iba a marcar el encuentro. Ha asegurado que ha acudido en persona al Congreso porque no le gustaba la sala de la cárcel.





2. "Los dirigentes jóvenes no tienen ni la más remota idea de lo que pasaba. Les resulta muy fácil insultar, pero si veo el hemiciclo, sigo viendo a los mismos”. Con estas palabras el empresario ha cargado contra los políticos jóvenes que, según él, sólo echan “balones fueras” y “no saben cómo funcionaba nada”.





3. Sobre el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro y Castillo, y Ángel Piñeiro, un amigo de la infancia de Rajoy."Figuran como atizantes (donantes), iban a soltar el mondongo y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio. Me gustaría que vinieran mañana aquí como yo".





4. “Estos días estoy oyendo hablar de la difamación. Todos ustedes tienen esos papeles, y verán que figuran los dos nombres de los señores que les acabo de decir”, ha dicho en referencia al marido de Cospedal y Ángel Piñeiro.





5. “Un malnacido de un medio de comunicación me puso el mote. Nadie me llamaba así”, ha respondido el empresario cuando un diputado le preguntaba si podía llamarle ‘Bigotes’.





6. También ha tenido para la prensa. “¿Usted sabe la cantidad de profesionales de la felación que me van a poner a parir en los informativos?” respondía a un diputado, asegurando que los diez años de la Gürtel han sido un “negocio” para los “tontulianos” (tertulianos).





7. Al ser preguntado sobre los nombres de la Gürtel. “Aparecerán más, no se preocupen que aparecerán más”.





8. “Los empresarios pagaban con alegría y felicidad. No les he visto llorar”. Así hablaba de los empresarios que habrían pagado al partido para la financiación de las campañas electorales.





9. “Un evento en una plaza de toros en un polideportivo importante, es un mondongazo, ¿eh?”.





10. "Yo nunca le dije al PP cómo me tenía que pagar, sino que es el PP quien me dice cómo me paga”. Pérez dejó así claro que era el partido quien les obligaba a continuar con la forma de pagos irregulares. “Ellos te llamaban y decían 'te vamos a pagar así'.





11. Sobre si había comprado trajes a Trump. “Si el Supremo dice que no he regalado trajes a Camps, no voy a ser yo quien le lleve la contraria”.





12. "Yo no he corrompido a nadie, en todo caso ya eran corruptos".





13. A la pregunta de si existe trama de favores entre empresarios y políticos: “Yo no lo sé, perosi usted ve la lista de los empresarios y luego ve la lista de las obras públicas que les han dado en la Comunidad Valenciana, ve si han recibido más o menos”.





14. Respecto a Víctor Campos y Rafael Betoret, que se declararon culpables ante los tribuanes: “Fue una trampa”, ha asegurado Pérez, que afirma que todo fue una treta de Camps y Trillo. “Les dijeron ‘id para el juzgado que ahora voy yo’, pero el señor Camps no fue”.





15. De Juan Cotino, expresident de las Corts Valencianes, sobre el que ha dicho en otra ocasión que para cobrar “había que pasar por él”: "nunca he sido amigo suyo, sólo tiene amigos en los altares".





16. Ha tenido su punto y aparte cargando contra la justicia en España. "La bilis se te va por un lado y se te desparrama, porque la justicia no es igual para todos", ha asegurado.





17. Sobre el ministro de Justicia Rafael Catalá: “El ministro de justicia pidiendo en una televisión y otra, pidiendo justicia ejemplar, parece un vendedor de muñecas chochonas. ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar?”.





18. "La justicia debe ser igual para todos, pero el cuñado del rey está paseándose alrededor del lago en Ginebra y yo en Valdemoro".





19. “Lo que sí se debería hacer es castigar, no castigar, fulminar, a los que salieron salpicados, que los veo ahí sentados en el escaño tan felices”.





20. Con respecto a la cárcel, ha asegurado que “ni él ni Junquera” deberían estar en prisión. “Los presos viajan en condiciones inhumanas, como cerdos al matadero”.