La extraña muerte de Manuel en una cárcel de Castellón: su familia exige respuestas

Manuel Fernández tenía 28 años. El 22 octubre su madre, Antonia, recibió una llamada de la prisión de Albocàsser (Castelló), donde era preso, comunicándole el fallecimiento repentino de su hijo. La familia denuncia ante la justicia que el joven gozaba de una excelente salud, que la funeraria intentó impedirles ver el cuerpo y que presenta signos evidentes de violencia.

Antonia cuenta desolada la frialdad con la que un cargo sin identificar de la cárcel le contó por teléfono lo ocurrido: “un hombre me llamó en la madrugada del domingo, no se identificó en ningún momento para decirme que tenía una mala noticia. Entonces me contó lo que le había pasado a mi niño y a partir de ahí ya no pude escuchar nada más, no creía lo que me estaban diciendo”.

Después de la brutalidad con la que la familia recibe esta noticia, la prisión solo puede facilitarles el número de la funeraria donde ya ha sido trasladado Manuel. Las autoridades hablan de muerte súbita, la familia de asesinato. “Ahora mi hijo estaba en aislamiento así que todos esos golpes no pueden ser de una pelea con otro preso”. Además, Antonia recuerda que su hijo ya le había dicho por teléfono que tenía problemas con los carceleros, pero no quería denunciarlo para no empeorar el trato que recibía.

Todo empieza cuando es trasladado de Villena a Castellón. Mientras disfrutaba de un permiso, Manuel le prestó la tele a uno de sus compañeros y a la vuelta este no quiso devolvérsela, esto generó una discusión y tanto el joven como su familia solicitaron el cambio de módulo para evitar un conflicto mayor. “Cuando mi marido fue a la cárcel a pedir una solución le dijeron que eso eran cosas de los presos, que no podían hacer nada”. Finalmente Manuel es trasladado a Albocàsser, donde muere en extrañas circunstancias. Lisandro Giordani González, el abogado de la familia aclara que “ya hay una actuación de oficio del juzgado y la familia se personará en la causa”.





La funeraria impide a la familia ver el cuerpo de Manuel

“Me llamaron el domingo para decirme que ya estaba en la funeraria, yo misma tuve que llamar para pedir que nos lo trajeran a casa, el cuerpo llegó el lunes a Murcia”, aclara Antonia. La familia denuncia que al llegar “no presentan ningún tipo de documento, ni si quiera un parte de defunción, solo un informe preliminar donde consta una muerte súbita”.

Cuando por fin toda la familia acude a velar al joven la funeraria les impide ver el cuerpo. “No me dejaban ver a mi hijo, después de mucho discutir conseguimos entrar mi marido y yo. El abogado Giordani González, relata lo sucedido: “cuando los padres consiguen ver a Manuel está tapado de cuello para abajo, es entonces cuando ven unas marcas extrañas en la cara y exigen que lo descubran. Estaba lleno de golpes, hematomas y lesiones”. “Vi todas esas marcas y pudimos hacerle fotos”, recuerda Antonia. Diez de esas fotos han sido adjuntadas a la causa.



Tanto Antonia como el padre y la hermana de Manuel le habían visto días antes aseguran que no presentaba ningún golpe y que se encontraba en perfecto estado de salud. “El miércoles estuve hablando con él y estaba perfectamente, se encontraba bien. Mi marido fue a visitarle el jueves y no vio las marcas que vimos después”.





“Nos lo han quitado todo, ahora queremos justicia”

Los padres de Manuel Fernández tuvieron que esperar tres semanas para enterrar a su hijo, durante las cuales se solicitó una autopsia que fue denegada.

A la espera de los resultados de la primera autopsia, que según aclara González “puede demorarse hasta seis meses”, y ya sin el cuerpo, la familia y el letrado solicitaron un segundo análisis de las muestras conservadas, que se denegó y está recurrido en la audiencia provincial de Castellón.