Los eurodiputados piden más claridad para el turismo este verano

La mayoría de los eurodiputados aprecian las propuestas de la Comisión en el ámbito del transporte y el turismo, pero piden concretar las acciones y el apoyo financiero de cara al verano.

La comisión de Transporte y Turismo ha debatido hoy las recomendaciones de la Comisión sobre cómo retomar de manera segura los viajes y permitir la apertura de negocios turísticos:

Reiniciar el turismo: los eurodiputados han subrayado la necesidad de restaurar la confianza en la seguridad de los viajes a través de medidas adicionales concretas, teniendo en cuenta que la situación de incertidumbre actual permanece a pesar del paquete propuesto. La Comisión ha anunciado que en pocas semanas estará disponible una página web sobre opciones de vacaciones seguras.

Dificultades financieras: varios eurodiputados han alertado sobre la situación de pérdidas de empleo masivas, riesgos de bancarrota en el sector y han comentado sobre la falta de ayuda concreta y de apoyo financiero a corto plazo, así como a la necesidad de una línea presupuestaria a largo plazo dedicada a este asunto.

Preocupaciones sobre la seguridad: con muchas preguntas sobrevolando sobre la vuelta segura del turismo, la Comisión ha apuntado que la cooperación entre Estados miembros ha mejorado y que el levantamiento de las restricciones a la movilidad, incluida la apertura de fronteras, deben estar basados en los criterios estables y en protocolos sanitarios estrictos. La Comisión está animando a los países a que introduzcan programas de certificación para viajes seguros ya que una acción similar coordinada desde la UE no será posible de cara este verano.

Derechos de los pasajeros: los eurodiputados han destacado que en distintos Estados miembros se están desobedeciendo las reglas para reembolsos y devoluciones de billetes. La Comisión ha asegurado que están siguiendo el asunto de cerca y que los pasajeros mantendrán su derecho a exigir reembolsos monetarios

Asimismo, se están planeando distintos debates en el seno de la comisión de Transporte y Turismo sobre cuestiones acerca del presupuesto y los planes de recuperación a largo plazo para el sector.

Reacciones del grupo de trabajo sobre Turismo:

“El paquete supone un primer paso para facilitar los viajes en Europa y ‘Próxima Generación UE’ es su brazo financiero, que debe estar disponible este año para apoyar al sector”, ha dicho Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, Portugal). “Esperamos un presupuesto más ambicioso y permanente para lanzar una señal positiva a las empresas y los trabajadores cuya subsistencia depende del turismo”.

“El anuncio sobre la recuperación de Europa el miércoles fue histórico. Sin embargo, no podemos silenciar nuestras críticas”, ha asegurado István Ujhelyi (S&D, Hungría). Ha explicado: “El turismo necesita bastante inversión, pero no está claro dónde está el apoyo y el presupuesto dedicados a ello. Hemos aprendido que la ayuda funciona solo cuando está vinculada a un presupuesto específico. Las palabras bonitas no alimentan a las personas desempleadas”.

“Más que nunca, necesitamos impulsar la confianza entre los turistas y las empresas”, ha afirmado José Ramón Bauzà Díaz (Renew, España). “Damos la bienvenida al paquete sobre turismo y transporte; sin embargo, pedimos a la Comisión que prepare una estrategia más allá para el turismo, para responder no solo a los retos actuales, pero también a los del medio y largo plazo para el sector”.

La presidenta de la comisión Karima Delli (Verdes/EFA, Francia) ha añadido: “Reabrir las fronteras debería ser posible solo si las autoridades públicas se aseguran que los riesgos de una nueva ola del COVID-19 son bajos. Si las fronteras se reabren, no puede haber ningún tipo de discriminación y debe basarse en criterios claros. Reabrir las fronteras solo entre algunas áreas por objetivos puramente económicos es inaceptable”.