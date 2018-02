Los estudiantes dicen basta: "Querían un becario para sustituir a un secretario"

Las altas tasas de paro, la temporalidad de los contratos y los escuetos salarios son líneas que se van sumando a la historia de la precariedad en España. Ahora un nuevo bache en el camino hacia el mundo laboral sale a la luz gracias a estudiantes y plataformas de apoyo: las becas fraude.

En España se ha normalizado de manera alarmante la sustitución de puestos de trabajo por becarios, pero parece que han dicho basta. Los testimonios hablan de jornadas sin el tutor presente, tareas propias de un empleado, formación inexistente, encadenamiento infinito de contratos de prácticas y tareas que no se corresponden a las ofertadas ni a la rama profesional del estudiante.

La reciente polémica de la oferta publicada por el Duque de Alba, que solicitaba estudiantes del grado de Ingeniería Agrícola para que se incorporen de inmediato a los trabajos en el palacio de Dueñas a coste cero, es solo un ejemplo mediático por pertenecer a una de las familias más ricas de España. El fenómeno de las becas fraude en España es mucho más oscuro y esconde graves consecuencias estructurales.

R.R.G las conoce bien, ha pasado por distintos puestos como becario y su última experiencia sobrepasó todos los límites. Por temor a represalias prefiere no dar su nombre completo, pero hace unos días se plantó y se ha decidido a contar su caso. “Todas las tareas que me encomendaron tenían más que ver con secretariado que con periodismo”, asegura. La empresa a la que alude es el Centro Internacional de investigación Teatral Atalaya TNT. Situado en la sevillana barriada de Pinomontano y regentado por el Premio Nacional de Teatro Ricardo Iniesta.

“Me ofreció imperativamente firmar unas prácticas que no había realizado”

El caso de R.R.G, no solo se trata de unas prácticas sin remuneración, sino que eran obligatorias y conllevaban un gasto para el estudiante: “las prácticas en cuestión suponían 24 créditos, el equivalente a 4 asignaturas. La cuantía de cada uno asciende a 26 euros, lo que hace un total de 624 euros, más 20 de seguro”, señala. Es la cantidad que tuvo que pagar para trabajar en una empresa, que le contrató como becario pero que no cumplió ninguna de sus obligaciones formativas. Cuando R.RG se decidió a transmitir una queja al director, este le propuso dar las horas por realizas, lo que supone un fraude que muchos estudiantes sufren cada día y que las empresas empiezan a normalizar:

“Accedió a escucharme hasta que en un momento decidió dejar de hacerlo y me ofreció imperativamente firmar las prácticas como si se hubiesen realizado. Hasta en dos ocasiones llegó a invitarme a hacerlo. Mi respuesta fue negativa”. R.R. G reclamaba unas prácticas dignas que incluyeran la formación por la que había pagado y decidió plantarse y hacer saber que conoce sus derechos: “cuando en ese despacho manifesté que lo que me ofrecía era un fraude me encontré con un estallido de ira por parte del director. Evidentemente en ese momento se rescindió mi contrato de prácticas”.





Desempeñar tareas de otros empleados a coste cero y sin formación: “es lo más común”

Cuando R.R.G. se desplazó desde Madrid hasta Sevilla para cubrir sus horas de prácticas, lo hacía creyendo que recibiría apoyo formativo como establece el convenio, no fue así. También esperaba realizar tareas propias de un periodista como citaba la oferta. Tampoco fue así: “La primera tarea consistió en mandar por Whatsaap uno por uno la programación de para ese fin de semana, después, actualizar un excel. Por último, tendría que desempeñar las labores de las personas que estarían fuera en su periodo vacacional”.

Tras finalizar de manera abrupta sus prácticas, el alumno acudió a la universidad a informar de su situación: no había realizado tareas periodísticas, había cubierto un puesto de empleado y le ofrecieron firmar unas prácticas no realizadas. Allí le informaron de que el Centro Internacional de investigación Teatral Atalaya TNT había emitido un informe desfavorable sobre su estancia. "Esto es lo más común", sentenciaron.



Los becarios solicitan inspecciones de manera anónima:"no más becas por trabajo"

No es la primera vez que este tipo de becas precarias y fraudulentas se hacen públicas. La campaña No + becas x trabajo iniciada hace cinco años por el colectivo Oficina Precaria difunde los testimonios que reciben: “Todo empieza porque entre las consultas de asesoría laboral gratuita que teníamos en la oficina, nos llegaban muchas de becarios que pedían de manera anónima que enviáramos inspecciones laborales a sus respectivas empresas.Por lo general, casos de empresas en los que había más becarios que trabajadores”.

La sustitución de trabajadores por becarios a coste cero o simbólico no solo es común, comienza a ser normativa en las empresas españolas que encadenan estudiantes respaldados por las universidades que dan cabida a sus ofertas.