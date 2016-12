España

El 25 % de los españoles se declara ateo o no creyente

Una de cada cuatro personas en España se declara no adscrita a ninguna religión, es decir, es no creyente o atea, una cifra que aumenta cada año y que ha alcanzado en 2016 al 25,8 % de los españoles, cuando en 1980 sólo eran un 8,5 % los que se declaraban no creyentes.