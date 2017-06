Estos son los posibles cuatro escenarios en el desafío catalán

Cataluña está preparada para avanzar en el proceso independentista. Desde el Govern insisten en que no pararán; desde Moncloa, según informa la Cadena Ser, están seguros de que la justicia anulará esta nueva convocatoria antes de que se celebre.

¿Qué escenarios se manejan en caso de que la justicia anule esta nueva convocatoria de referéndum por parte del gobierno catalán?





1. Referéndum y declaración unilateral de independencia.

La hoja de ruta independentista es clara. Esta vez el referéndum se celebrará con todas las garantías y su objetivo es que no suceda un nuevo 9 de noviembre. Algunos medios han publicado que desde la Generalitat ya manejan la opción de la declaración unilateral de independencia, presionados por la CUP; otros en cambio, insisten en que el presidente Carles Puigdemont no se plantea romper de forma tan radical con el estado español.

Aun así, esta decisión, que se tomaría de forma ajena a lo considerado por otras fuerzas catalanas o lo dicho desde Madrid, se recoge en el programa electoral con el que se presentó Junts Pel Si a los anteriores comicios. De momento, todas las declaraciones que llegan desde Cataluña es que trabajan por pactar un referéndum con el Estado y no por la unilateralidad.





2. Continuar con el referéndum y que acabe en un 9-N

El choque de legitimidades llegaría en el momento en que se tumbara la celebración del referéndum. Para el gobierno catalán, la legitimidad viene del Parlamento de Cataluña; para el gobierno español, la justicia española será quien decida. Aun así, desde Barcelona insisten en que se celebrara ese plebiscito. La posibilidad de que se repita un escenario como el del pasado 9 de noviembre está cada vez más cerca.

Es posible que los ciudadanos que quieran, vayan a votar; pero una bolsa de electorado bastante amplia se quedaría en casa, no por su opinión al respecto, sino porque la votación no garantizaría los estándares democráticos de reconocimiento. De esta forma, no tendía validez jurídica y aumentaría la abstención. Se repetiría el mismo mecanismo al de 9 de noviembre de 2014 y sería una “movilización” ciudadana, como lo llamó Podemos.





3. No hacen el referéndum, pero convocan elecciones

Otra de las opciones que se barajan, tras la intervención de la justicia, sería una nueva convocatoria electoral. En Junts Pel Si ya manejan la opción del adelanto de la próxima cita con las urnas e intentar aumentar la mayoría en el parlamento, ahora mismo sostenida por la CUP.

Ahora mismo la causa independentista tiene mayoría en escaños pero no en votos. El objetivo de volver a convocar elecciones sería aumentar el apoyo en las calles y tener más fuerza en la negociación con Madrid, en caso de que una nueva hoja de ruta se presentase de cara al nuevo periodo.





4. Negociación

Sin duda, otra de las opciones, y ahora la menos probable, sería comenzar una negociación con el Gobierno de España. En estos momentos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha insistido que esa opción no está abierta, siempre que desde Cataluña se mantenga la decisión de celebrar un referéndum.

Otras opciones serían un posible cambio de gobierno, o que entren como interlocutores otras fuerzas políticas del Parlamento. Aun así, en estos momentos son opciones que no contemplan, tras la negativa constante del gobierno o de cambios profundos del panorama político español.