Así serán las elecciones que Maduro ha firmado en solitario

Maduro buscará ser reelegido presidente por otros cuatro años el 22 de abril. El presidente bolivariano ha ordenado la firma, de forma unilateral, del acuerdo en para adelantar la fecha de los comicios presidenciales a abril. Una fecha poco habitual ya que las elecciones venezolanas normalmente se celebran en junio y el elegido no podrá ser investido presidente hasta 2019. El acuerdo ha sido firmado por el grupo de gobierno en solitario sin la firma de la oposición y supone la confirmación del fracaso total de las negociaciones en Santo Domingo.





Firmo el acuerdo de República Dominicana, y me comprometo a cumplir con cada parte del documento consensuado que la oposición no ha querido firmar. Quiero inscriban a sus candidatos y dar todas las garantías para que vengan observadores internacionales. El diálogo sigue abierto. pic.twitter.com/yJS25saS9P — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 de febrero de 2018









En dicho acuerdo ha mediado el presidente dominicano Medina y el expresidente español Zapatero, este último sorprendido por la negación a la oposición de firmar el acuerdo. Sin embargo al grupo opositor no le faltan motivos para no firmar. Exigen que las elecciones sean aplazadas a junio, que se prohíba el voto asistido y se garantice la presencia de opositores en las mesas de trabajo de la CNT, el organismo electoral. Asimismo quieren que en campaña no se permita al presidente emitir discursos y mítines utilizando cadenas de radio y televisión, lo que ha sido tónica habitual en otras elecciones.

Adelantando las elecciones, el ejecutivo bolivariano consigue diseñar las líneas generales de las elecciones sólo con su firma, acortando los plazos de las elecciones y dificultando que oposición se reorganice, actualmente en una profunda crisis.

Por ello, el portador del grupo opositor en República Dominicana, Julio Borges, ha tildado de “insólito” que Maduro ni siquiera asistiese a las reuniones y que el Gobierno no los haya escuchado y haya decidido firma en solitario el acuerdo, marcando las líneas de juego de las futuras elecciones.

Estos comicios podrían renovar a Nicolás Maduro como presidente alargando el gobierno revolución por otros cuatro años más.

Así serán las elecciones

Según el acuerdo emitido por la mesa de diálogo, la votación para elegir presidente se realizará el 22 de abril, dando sólo 72 días entre la publicación de las elecciones y la celebración de las mismas, un plazo breve si se comparan con los procesos electorales de los otros países americanos.

Con esta nueva fecha para las elecciones, la campaña electoral dará comienzo el 2 de abril.

El organismo electoral también ha concretado que el censo que se utilizará para las presidenciales será el correspondiente al 20 de febrero, por los venezolanos tendrán doce días para actualizar sus datos para poder ejercer su derecho al voto.

Una versión preliminar del Registro Electoral será publicada del 21 al 25. Dicha lista podrá ser impugnada del 25 al 27.

Los representantes de los partidos políticos recibirán la versión preliminar del Registro Electoral el 26 de febrero y entre el 28 de febrero y el 4 de marzo se dará a conocer la versión definitiva de ese censo.

Para presentar las candidaturas a la presidencia se podrá hacer por internet del 24 al 26 de febrero, mediando sólo 19 días desde la publicación de las elecciones y la presentación de los candidatos.

Las candidaturas serán admitidas o rechazadas hasta el 1 de marzo y a partir del 3 se permitirá su impugnación, dando un día de plazo para proponer sustitutos en caso de que algún candidato sea rechazado.

Asimismo la CNE ha decretado 17 días de campaña. En este periodo el organismo electoral celebrará una “Feria Electoral”, jornadas de información sobre los candidatos y el derecho a voto a pie de calle para los ciudadanos venezolanos.

Tras la firma unilateral del acuerdo, Maduro ha invitado a cualquier observador internacional a comprobar el normal funcionamiento de la jornada electoral del 22. “Más que a inspeccionar, podrán aprender del impecable sistema electoral que hemos construido” ha indicado en su Twitter.

Las últimas elecciones presidenciales datan de abril de 2013. Entonces Maduro consiguió la victoria ante el opositor Henrique Capriles. Sin embargo, la oposición consiguió su mejor resultado en 2015 consiguiendo el control de la Asamblea Nacional, el órgano que finalmente utilizó el gobierno para crear la Constituyente.









Venezuela está abierta a dar todas las garantías necesarias y recibir a todos los observadores internacionales que quieran venir. Más que a inspeccionar, podrán aprender del impecable sistema electoral que hemos construido. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 de febrero de 2018

A pesar de la firma unilateral del acuerdo, Maduro no cierra la puerta al diálogo y llama a los demás grupos a reincorporarse a las negociaciones.