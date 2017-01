7 eficaces tips para que los excesos navideños no puedan contigo este año

Los expertos nutricionistas de Drink6 han preparado estos prácticos consejos que te van a ayudar a cuidarte mejor esta navidad, a sobrellevar los inevitables excesos de las fiestas y, cuando acaben, a que te resulte más fácil deshacerte de la 'curva' de enero.

1. NO TE PASES TODOS LOS DÍAS

Selecciona los días en los que te vas a pasar (Nochebuena, Navidad, Fin de Año) y el resto haz un esfuerzo consciente por cuidarte. No caigas en el típico: "ya me cuidaré en enero". No es lo mismo sobrepasarse 5 días que 30. Y el cuerpo lo nota. Para esos días en los que te cuidas más, una buena ayuda es hacer un plan detox con zumos de frutas y verduras 100% naturales; cargarás el cuerpo con muy pocas calorías y eliminarás las toxinas provocadas por los excesos.



2. AYUDA A TU CUERPO A NO ABSORBER LA GRASA

Antes de esas comidas en las que sabes que vas a pasarte, tomar carbón vegetal activado Drink6 ayuda a reducir la absorción de grasas, azúcares, gases y toxinas. Este producto 100% natural, procedente de la cáscara de coco, es el mayor absorbente natural que existe y se emplea para eliminar todas las sustancias que no sean saludables para el organismo.



3. CUIDA ESPECIALMENTE LAS CENAS

Los hidratos de carbono son especialmente desaconsejables a la hora de cenar, porque toda esa energía que aportan al organismo se transforma en grasa si no se gasta. Una buena alternativa es practicar el "souping" con las cremas y sopas de verdura cenarás de forma saludable y ligera, con todo el aporte de nutrientes que necesita tu cuerpo.



4. NO LLEGUES A LAS COMIDAS CON UN HAMBRE VORAZ

Intenta comer una pieza de fruta o un yogur un rato antes de la comida; de esta forma suavizarás la sensación de hambre y ello te ayudará a no abalanzarte a por la comida y a reducir las raciones casi sin darte cuenta.



5. MUÉVETE TODO LO QUE PUEDAS

No olvides que el ejercicio también quema calorías. Sube escaleras, pasea, utiliza menos el coche, bájate del autobús una parada antes… Y el día de la gran cena, procura hacer un ejercicio más intenso.



6. MANTENTE HIDRATADO

A menudo creemos tener hambre cuando en realidad nuestro cuerpo está sediento. Cuando pienses que necesitas picar algo (nunca sano), bebe primero un vaso de agua. Te saciará y te ayudará a superar el 'momento snack'.



7. NO DIGAS ‘SÍ’ A TODO

Ya que es imposible evitar todas las tentaciones, al menos intenta seleccionar. No es necesario probar todas las variedades de dulces navideños; ni tampoco llenarse el plato. Recuerda que los azúcares refinados y los hidratos de carbono son 100% adictivos.





Y para evitar empachos o indigestiones:



Planifica bien las comidas

Mastica bien y come despacio

Empieza siempre las cenas o comidas con sopas o caldos saciantes o ensaladas de verduras o de vegetales

No bebas grandes cantidades de líquidos durante las comidas, y menos si son alcohol

Evita salsas muy elaboradas, comidas copiosas y grasas, excesos de sal

Evita también el exceso de café, té y dulces al terminar la comida; es preferible algún postre saludable, como sorbete o fruta.

¿Y después de un día de excesos?



Los expertos de Drink6 by Nutrimedic recomiendan una dieta más depurativa, con caldos de verduras, frutas y zumos naturales y abundante agua a lo largo de todo el "día después". Esto nos ayudará a compensar los excesos y es también una eficaz desintoxicación para el cuerpo.

Como normalmente los excesos alimentarios van acompañados de exceso de alcohol es muy recomendable empezar el "día después" con un buen zumo de frutas antioxidantes (incluso zumo de tomate). Y a media mañana y a media tarde, frutas o zumos depurativos (naranja, papaya, piña).

La comida deberá ser ligera: alguna verdura o caldo, un puré ligero o una ensalada verde con vinagre de manzana y alguna proteína ligera (huevo o pollo, por ejemplo).



Y para cenar, lo mejor es un caldo, algo de verdura o fruta como única opción.