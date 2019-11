Los cuatro directivos del BBVA citados por los contratos con Villarejo se acogen a su derecho a no declarar

Según recoge Europa Press, los cuatro directivos y ex directivos del BBVA que estaban citados este martes para comparecer en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, han pasado ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción y se han acogido a su derecho a no declarar dado que la causa está secreta, en una estrategia que hasta la fecha, sólo han roto dos de los imputados, el expresidente del banco Francisco González y su ex responsable de Real Estate Antonio Béjar.



No hicieron lo mismo el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, quien ya ha declarado en más de una ocasión en la Audiencia Nacional, ni el expresidente Francisco González, que este lunes respondió durante más de dos horas y media al extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción para negar cualquier conocimiento sobre los contratos con las mercantiles de Villarejo.