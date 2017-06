Podemos aprovecha la moción de censura para reforzar al 'candidato Errejón' en Madrid

"La moción no es una disputa entre el PP y Podemos. Es un disputa para defender la democracia". Con este mensaje llegaba Ramón Espinar a la Asamblea de Madrid acompañado por toda la cúpula de su partido: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Irene Montero y Pablo Echenique han apoyado al grupo parlamentario en el día en que se debatía la moción de censura contra Cristina Cifuentes. El diputado autonómico y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid ha señalado que no se trata de "un debate ordinario que se quede en lo ideológico; es un debate excepcional porque se trata de un momento excepcional" a pesar de saber que la moción no saldrá adelante, ya que no cuenta con el apoyo de ninguna otra fuerza política.

En su entrada al parlamento, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado que "es un imperativo ético hacer oposición al PP. La moción de censura es una mecanismo excepcional que responde a una situación excepcional. El PP está parasitando las instituciones. No está utilizando las instituciones para gobernar, sino para proteger a corruptos y delincuentes. Nuestra democracia está en peligro y nuestra obligación es hacer frente al PP. Hoy lo hacemos en la Comunidad, la próxima semana en España", ha afirmado.

Para muchos este es un nuevo gesto de la formación morada que continúa allanando el camino de Errejón como próximo candidato de Podemos para presidir la Comunidad de Madrid. Ya se especuló sobre ello cuando el que fuera número dos del partido aumentó su presencia en los actos de San Isidro en la capital, ya que gestos como este podrían indicar que el que fuera mano derecha de Pablo Iglesias daría un paso al frente para conseguir gobernar en la región madrileña.

Mientras que todas las miradas estaban puestas sobre los dirigentes de la formación morada, la candidata de la moción y portavoz Lola Ruiz-Huerta, ha puesto el foco en la economía. El "modelo insostenible" del gobierno llevará a la región a superar el 200% del gasto público sobre la deuda ha explicado. La líder de Podemos ha destacado que esta es "la base del modelo de gestión del Partido Popular en nuestra Comunidad es el endeudamiento. Las cuentas de Cifuentes evidencian un déficit estructural que va camino de convertirse en endémico".





"Quieren show y espectáculo"

La presidenta madrileña ha respondido a los medios de comunicación en su entrada en la Asamblea de Madrid afirmando que Podemos solo quiere "show y espectáculo". A pesar de responder a los periodistas, la formación morada ha criticado a la presidenta mientras la candidata Ruiz-Huerta intervenía en la cámara, "le rogaría que me mirara" ha llegado a espetarle.

Para el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, la moción de censura "no es otra cosa que una feria de las vanidades, orquestada exclusivamente con un fín, la puesta de largo de largo de la señora Ruiz-Huerta". Otra de las ideas que Garrido ha señalado es que "la época más indicada para celebrar una puesta de largo o un baile de debutantes es en verano, porque es en esta estación cuando los chicos tienen vacaciones". "En esta fiesta debe proliferar la juventud, que estará compuesta, por lo general, por amistades de las chicas. También se invitarán a familiares y amigos de los anfitriones", ha añadido.





El PSOE se desmarca

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este jueves a su llegada al debate de la moción de censura que esta servirá "para que Cifuentes al acabar el día manifieste que no hay alternativa". "Pero sí la hay, lo que pasa es que la tenemos que construir y no se construye con el programa de un único partido", ha agregado Gabilondo.

El PSOE continúa negándose a apoyar las propuestas de Podemos para desbancar a los gobiernos populares de las diferentes comunidades autónomas en las que todavía gobiernan. "Censura sí, esta moción de censura ahora y de esta manera no, entonces nos abstenemos" ha concluido Gabilondo. Los socialistas continúan criticando que no haya un proyecto conjunto, que no se pacta la destitución y esta propuesta "no cambia el gobierno de Madrid, ni aunque vote el Partido Socialista cambia el gobierno de Madrid" ha concluido.

Este es un nuevo signo de presión de Podemos sobre el Partido Socialista que continua intentando acercamientos. Será la nueva dirección socialista, con Pedro Sánchez al frente, quien decida que nuevos movimientos se produzcan con respecto a Podemos. Sánchez ya ha declarado en diversas ocasiones que será necesario entenderse con la formación que lidera Pablo Iglesias.