Un consejero de la CUP Barcelona encuentra balas en su buzón y lo atribuye a la extrema derecha

El consejero de la CUP Capgirem en Horta-Guinardó Joan Melenchon ha asegurado que ha sido señalado y amenazado por la extrema derecha, con dos vainas de bala que encontró en el buzón de su casa este lunes: "No dudan en amenazarnos de muerte ante la injerencia del poder del capital".

Puso una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, a los que dejó una de las vainas, y la otra la ha mostrado en rueda de prensa este martes con la concejal Maria Rovira y la alcaldable en la ciudad, Anna Saliente.

Ha explicado que en su buzón colocaron solo las dos balas, sin ningún mensaje ni nota que atribuyera la acción a ningún grupo, pero ha asegurado que fue la extrema derecha: "Es bastante evidente. Puede ser una broma macabra, pero no le veo otra lógica".

"Me quisieron coaccionar porque el trabajo que hacemos cada día molesta a los sectores más reaccionarios", ha sostenido el consejero de distrito, que ha garantizado que no tienen miedo y que este hecho merece la condena y reflexión de todos los partidos.

Ha avisado de que no se siente una víctima de acoso porque no quiere "darles un poder que no tienen", y ha lamentado la impunidad con la que actúan los grupos de extrema derecha y el blanqueo que supone que Vox se presente a las elecciones, según él.

Melenchon ha lamentado que el líder del PSC en el Ayuntamiento y alcaldable, Jaume Collboni, equiparara la CUP con Vox en radicalidad, y ha avisado que lo que le ha pasado también le puede ocurrir a él o a cualquier otro "que se acerque más a la izquierda".

Rovira ha dicho que el fortalecimiento de la extrema derecha genera la necesidad de organizarse en los barrios ante el fascismo y su impunidad, para "no dejar que la extrema derecha continúe campando impunemente dentro y fuera de las instituciones".





MANIFESTACIÓN CONTRA VOZ

Así, la edil ha llamado a participar en la manifestación de este sábado contra el acto que hará Vox en la avenida Maria Cristina: "Solo de cara y plantando cara en la calle y no dejando que tengan espacio en nuestro espacio público entendemos que podemos combatir la extrema derecha".

Saliente ha criticado discursos que blanquean el fasciscmo --como equiparar a Vox con la CUP, ha dicho-- y acciones que han criminalizado la acción en la calle para defender los derechos de la clase trabajadora.

Ha acusado a partidos constitucionalistas de fortalecer a la extrema derecha al asumir parte de su discurso, y ha defendido que es necesaria una izquierda capaz de promover medidas transformadoras que mejoren la vida de la clase trabajadora para detener a la extrema derecha.





"COMBATIR A LA EXTREMA DERECHA"

En otra rueda de prensa para informar del recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra la multa al negarse a responder a Vox, la concejal de la CUP en Barcelona Eulàlia Reguant ha atribuido los hechos a que el partido se ha caracterizado "por combatir de manera clara a la extrema derecha, para hacerle frente en la calle".

Reguant ha explicado que estas amenazas son consecuencia también de que la CUP participa en movimientos "que están gestándose en los barrios para hacer frente a la presencia de Vox en las calles".

La edil ha calificado de muy grave que el candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, en unas declaraciones del pasado sábado, "intente asimilar a Vox y a la CUP" cuando, según ella, responden a proyectos políticos diferentes: uno defiende los derechos fundamentales y el otro va directamente a vulnerarlos y atacarlos, en sus palabras.