José Antonio Sánchez: Ignacio González jamás ha colocado a nadie en RTVE

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Antonio Sánchez, ha asegurado hoy que "jamás" el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha colocado a nadie en RTVE.

De esta forma ha respondido en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE a la pregunta del diputado socialista José Miguel Camacho sobre la apertura de una investigación interna en relación con lo que aparece en el auto del juez que instruye el caso Lezo.

En el mismo, se dice textualmente que Ignacio Gónzalez habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE para que defendiese su imagen.

Sánchez ha explicado que el 13 de agosto de 2016 recibió una llamada de la exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Libertad Martínez que le pidió que le echara una mano y la colocara en una tertulia de RTVE.

El presidente de RTVE ha precisado que, cuando volvió a Madrid después de las vacaciones de verano, hizo la gestión para que Libertad Martínez se incorporase de tertuliana, de modo que comenzó su trabajo el 7 de septiembre en RNE y el 16 de enero en TVE, donde tuvo cuatro intervenciones: sobre el caso Nóos, el caso Palau, la crisis de Venezuela y el tema de Ignacio González.

"A esta persona la coloco yo personalmente. Se lo prometo y se lo juro. No intervino para nada Ignacio González, quien no me ha pedido colocar a ninguna periodista jamás", ha insistido Sánchez en su respuesta.

Camacho ha opinado que Ignacio González no tiene capacidad para colocar a nadie ni en RTVE ni en otro órgano fuera de la Comunidad de Madrid, pero sí tiene capacidad de influir.

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera le ha preguntado si existen casos de censura en los servicios informativos de la Corporación.

En su respuesta, el presidente de RTVE se ha mostrado convencido de que "no hay censura en los telediarios de TVE", al tiempo que ha destacado que "los informativos de TVE son los más vistos de los últimos seis meses y son un referente para el público".

Además, Sánchez ha subrayado que las acusaciones que se hacen desde diversos ámbitos políticos y sindicales sobre la falta de transparencia en RTVE "carecen de fundamento" y "no son justas", en la réplica a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto.

También ha detallado que la Ley de Transparencia del año 2013 establece dos formas de publicidad de la actividad de las administraciones, organismos y entidades públicas: la publicidad activa, a través de la página web, y el acceso de los ciudadanos a la información pública.

"RTVE ha cumplido de forma rigurosa todas las obligaciones de publicación en su página web de toda la información relativa a esta casa", ha afirmado.

Sixto le ha respondido lamentándose de la falta de transparencia en la gestión de RTVE al negar los datos de las retribuciones de los directivos o la publicación de las auditorías anuales de la Intervención delegada de Hacienda.

A una pregunta del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz Gómez sobre las retribuciones del personal de alta dirección, Sánchez ha dicho que el único alto cargo de la Corporación de RTVE es el presidente -él mismo-, que el año pasado cobró un total bruto de 197.124,44 euros.

Por otra parte, el presidente de RTVE ha apuntado que ha recurrido ante el Tribunal Supremo el dictamen de la presidenta del Consejo de Buen Gobierno y del director de la Agencia de Protección de Datos sobre la publicación de los sueldos de directivos de organismos públicos, y el Supremo lo ha admitido a trámite.

"Ninguna empresa pública tiene publicados los sueldos de sus altos directivos. No vamos a ser nosotros una excepción; por eso, he recurrido al Supremo", ha manifestado.