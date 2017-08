Alfredo Murillo (BuzzFeed): "Somos un ojo de Sauron"

Sólo para "millennials", BuzzFeed está siempre pendiente de lo que se cuece en redes sociales, cual "ojo de Sauron", el personaje de las novelas de Tolkien, porque es un medio de comunicación más interesado en conocer qué se opina sobre la actualidad que en contarla.

Alfredo Murillo (Badajoz, 1986) es el responsable de la edición española del portal de entretenimiento BuzzFeed, a la que dice que le caracterizan la ironía y un posicionamiento progresista en feminismo y respecto al colectivo LGTB (gais, lesbianas, transexuales y bisexuales).

Arquitecto de formación, defiende con entusiasmo en una entrevista con Efe que "BuzzFeed", más allá de sus clásicas listas y fotos de gatitos, es un medio que escucha y habla a los jóvenes, a los que permite no sólo informarse, sino canalizar quiénes y cómo son.





Pregunta: "BuzzFeed" se dirige a una audiencia "millennial", ¿cómo le explica al resto del mundo no "millennial" qué trabajo hace?

Respuesta: "BuzzFeed" es un medio de entretenimiento y noticias digital que básicamente nace como una celebración de todo lo que pasa a tu alrededor: de las cosas que te gustan, de las cosas que no te gustan, de la gente con la que las compartes. No solamente funciona para informar sino que está más pensado para compartir cosas. La idea es que puedas utilizar la información o el contenido para todo lo que tú quieras. Puedes utilizarlo para definirte, para establecer lazos con personas, para pertenecer a cierto grupo, para dejar claras tus ideas. Nuestro contenido no tiene solamente una labor informativa y de entretenimiento, también de posicionamiento.





P: ¿Cómo establecen una línea editorial dirigida a los jóvenes?

R: Básicamente escuchándolos, creo que es una de las cosas que fallan en la mayoría de medios tradicionales, que hablan de una generación sin permitirles que esa generación expliquen cómo es. Si quieres hablarle a una audiencia, no solamente tienes que conocerla, tienes que respetarla y para eso hay que escucharla y tenerla en cuenta.





P: ¿Y cómo la escuchan?

R: Al final, dependemos mucho de redes sociales. Ahora, la mayoría de lo que ocurre tiene un reflejo. Aunque no ocurra en social (redes sociales), tiene un reflejo en la conversación social. Nos interesa más la opinión de la gente sobre lo que está pasando que lo que está pasando en sí. Es un medio más volcado a lo social.

Entonces, somos un ojo de Sauron mirando lo que está pasando en social constantemente. Tenemos mucho en cuenta el "feedback" que nos dan nuestros lectores. Participamos en las conversaciones, intentamos leer comentarios y sugerencias que nos deja la gente. Al final no solamente creas un contenido con el que la gente se siente identificada, sino que haces que haya una relación diferente y especial entre la audiencia y el medio.





P: ¿Es la edición española un reflejo del resto de países o tiene particularidades locales?

R: Todas las ediciones tienen cosas comunes porque van a sentimientos generales, pero después las locales tienen cosas particulares. Nosotros nos hemos centrado mucho, porque nuestra audiencia lo ha pedido, en hacer un contenido muy abierto, muy progresista. Hemos hecho mucho hincapié en feminismo y en temas LGTB. Creo que ésa sería nuestra seña de identidad más importante.

En comparación con el resto de ediciones, nos parecemos mucho a la británica en la forma de abordar las cosas. España tiene ese punto irónico, de reírse de sí misma, que en otros países no es tan habitual. Sacarle punta a todo, reírnos de los problemas y tomárnoslos a coña para pasar el mal trago es algo que no sólo nos define a "BuzzFeed", también al carácter de la población española.





P: ¿"BuzzFeed" hace periodismo?

R: Hemos demostrado que un mismo medio puede estar haciendo listas y cosas de gatos y al mismo tiempo sacando investigaciones sobre temas políticos y sociales. Pensar que todo tiene que caber en un contenedor es algo que no pega nada con lo digital, no tiene ningún sentido. En el móvil tú no tienes secciones: estás leyendo a la vez que hablas en redes sociales y escuchas música.

En España no hay BuzzFeed News -sección de información presente en otras ediciones-, pero aun así yo diría que hay de todo. Hay cosas que son entretenimiento puro y duro y otras que son periodismo. Creo que depende de cómo entiendas el periodismo. Habrá veces que no sea periodismo de investigación ni periodismo serio, pero es que el periodismo serio no es el único que existe. Y nosotros estamos siempre conectados con la actualidad.





P: ¿Se puede hacer periodismo con humor, no es una quimera?

R: Para nada. En periodismo nos hemos acostumbrado a dividir: esto es serio, esto es entretenimiento. Pero en la vida tú no haces esa separación: puedes estar leyendo el periódico y al mismo tiempo acariciar a tu perro y tener la antena puesta en la conversación de al lado.

Para llegar a una audiencia lo más amplia posible, el humor es un medio excelente porque con él enganchas a la gente. Nos ha ayudado con nuestro vertical de feminismo, que es un tema difícil y serio. No es agradable saber que una parte de la población está sufriendo ciertas cosas. Hemos descubierto que la cultura popular y el humor son un medio para llegar a más gente, para trasladarle un mensaje serio e importante.





P: ¿Cuánto más loca sea una idea, mejor?

R: Depende. Una de las cosas que nos define es que no tenemos ningún tipo de problema con probar. Que hay una idea que es loca, probamos. El ensayo-error y la medición de datos es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. No hay ningún miedo a experimentar siempre y cuando estemos cómodos con ello. Es una filosofía muy de "startup": probamos algo y si falla, aprendemos del fallo y continuamos hacia delante.