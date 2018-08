Una compañera del máster de Casado reconoce que lo obtuvo sin hacer trabajos ni ir a clase

María Dolores Cancio, una de las alumnas investigadas que hizo el mismo máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, ha reconocido este jueves ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que obtuvo el título sin hacer trabajos ni ir a clase, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Así lo ha revelado tras su comparecencia este jueves en la ronda de declaraciones sobre el máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que había señalado la magistrada Carmen Rodríguez Medel.

En su exposición la exalumna ha indicado que estuvo vinculada al Instituto de Derecho Público hasta 2014 y que realizaba trabajos administrativos, gestionaba becas y se encargaba de solicitar subvenciones para este organismo.

También ha relatado que el catedrático y director del IDP, Enrique Álvarez Conde, fue el que le animó a realizar el máster durante el curso 2008-2009, dado que ello le permitiría luego poder realizar un doctorado de cara a futura docencia. Precisamente Cancio ha colaborado en varias publicaciones junto al catedrático.

El docente, también investigado, fue el que le dio indicaciones de cómo convalidar las asignaturas (unos 40 créditos), le transmitió que, en su caso, no hacía falta presentar trabajos para obtener las califaciones y que no se preocupara de ningún aspecto. Por tanto, obtuvo el título sin "apenas hacer nada", según las fuentes jurídicas consultadas.





"PODÍA SER EL MEJOR DE LOS AMIGOS O EL PEOR DE LOS ENEMIGOS"

Además, Cancio ha asegurado que Álvarez Conde, con el que tenía una relación cordial propia de una "trabajadora con su superior", era la persona que "mandaba" sobre todos los aspectos en el Instituto de Derecho Público. "Podía ser el mejor de los amigos pero también el peor de los enemigos", ha espetado durante su declaración

También han declarado esta tarde junto a Cancio las otras dos alumnas investigadas: María Mateo Feito, la hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito y también investigada en el caso, y Alida Mas Taberner, que era subsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps.

En su caso, ambas han asegurado ante la juez que realizaron los trabajos para obtener sus calificaciones pero no han aportado ante la juez ningún documento acreditativo de ello, como correos electrónicos o archivos informáticos.

Mateo Feito ha explicado que, en su caso, el director del máster y su madre tenían una relación de amistad y que fue también éste quien le recomendó matricularse. Además, ha asegurado que sí asistió a clase y que tenía relación con el catedrático para consultas sobre sus estudios.

Mientras, Mas Taberner ha detallado que ella se matriculó del máster cuando estaba en Valencia y que un motivo fundamental para hacerlo es que no hacía falta asistir a las clases de cara a obtener luego el título.

A su vez, han comparecido otros dos alumnos en calidad de testigos respecto a este caso. Uno de ellos ha comentado que realizó todo "perfectamente" y que asistía a las clases con regularidad. Otra estudiante ha relatado que en su caso no hizo Trabajo de Fin de Máster y que no se lo exigieron.





JORNADA CLAVE PARA DECIDIR SI LA CAUSA VA AL SUPREMO

Tras la ronda de declaraciones, la magistrada encargada de la causa ha decidido mantener la condición de imputados a estas tres alumnas, a Álvarez Conde, a la docente Alicia López de los Mozos y al exrector de la URJC, Fernando Suárez. Se les atribuye presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.

La primera en comparecer, ya por la mañana, ha sido López de los Mozos que evaluó uno de los trabajos del líder popular y que manifestó no recordar si Casado acudió a estos estudios y si era obligada la asistencia o no. En este sentido, ha dicho que no recuerda ningún aspecto concreto sobre dicho curso.

También ha acudido Álvarez Conde, que se acogió a su derecho a no declarar sobre este asunto hasta que no se resolviera un recurso que presentó y se determine si la pieza va al Supremo.

Por otro lado, el exrector de la URJC Fernando Suárez detalló el funcionamiento del sistema de convalidaciones de este máster y recalcó que él solo se dedicaba a confirmar el dictamen previo que le remitía al subcomisión de convalidaciones de postgrado, de la que era responsables los directores de másteres. Por otro lado, confirmó que en estos estudios no era necesario un Trabajo de Fin de Máster (TFM), pues se regían por el Real Decreto de 2005.

Fuentes jurídicas señalaban antes de la declaración que estas comparecencias, sobre todo la de las compañeras de promoción de Casado, eran relevantes para el futuro procesal de la pieza separada sobre este máster.

El Tribunal Supremo remitió a finales de julio a la juez Carmen Rodríguez-Medel la documentación que acredita que Pablo Casado está aforado. La respuesta venía después de que la magistrada solicitara información ante el propio Congreso de los Diputados en aras a confirmar la condición de aforado ante el Supremo para, en su caso, remitir una posible investigación en relación al máster que cursó en 2008. Si se eleva la causa al Supremo, podría conllevar su citación en calidad de investigado si decide no archivar el caso.