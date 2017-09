Así será el 1-O: 2.315 colegios electorales, urnas de plástico y escrutinio 'fiable'

El Govern ha previsto 2.315 colegios electorales y un dispositivo de 7.235 personas para intentar que el próximo domingo 1 de octubre un total de 5.343.358 catalanes puedan votar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña, pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC).

Desde el International Press and Broadcasting Center habilitado en Barcelona para el 1-O, junto al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que "el domingo se votará", entre las 9 y las 20 horas, a pesar de la actuación "desproporcionada" del Gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum, "atacando derecho fundamentales".





El Govern fiará la supervisión del escrutinio a personas con "credibilidad"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha explicado también que la Generalitat cuenta con personas con "credibilidad tanto profesional como personal" que serán las encargadas de supervisar y velar por que el proceso se celebre con garantías y que el recuento sea transparente y válido.

Lo ha dicho en rueda de prensa, donde ha expuesto que estas personas se encargarán de hacer la tarea encomendada inicialmente a la Sindicatura Electoral de Cataluña y que no podrá hacer, ya que se disolvió tras recibir sus miembros multas del Tribunal Constitucional.

Turull ha declarado que no dará los nombres de estas personas para evitar que sean víctimas de "la represión del Estado", y ha reivindicado que la Generalitat ha encontrado una solución para cada problema que se ha encontrado, como con las multas de TC a los síndicos.

El conseller ha asegurado que la identidad de los responsables de validar o no el referéndum será revelada el mismo día de la votación y que nadie albergará dudas sobre la idoneidad de los elegidos "cuando todo el mundo vea las personas que son".

Turull ha argumentado que la Generalitat tiene que hacerlo así porque "el Gobierno del PP ha buscado atacar todas las garantías que se habían preparado" para esta votación, y ha asegurado que, aun así, han conseguido salvaguardar estas garantías.









Las urnas del 1-O

El Govern ha mostrado este viernes por primera vez cómo son las urnas del referéndum. Durante la comparecencia Turull ha dicho: "Al final os enseñaremos un cosa", y, cuando han acabado las intervenciones, una persona de la Generalitat ha sacado esta urna y los tres consellers se han fotografiado con ella, sin añadir ningún comentario.

Se trata de una urna de plástico, transparente en su cuerpo central y con una tapa negra, donde está la ranura para depositar los votos, y también se ha podido ver precintos de color rojo que sirven para mantener la urna sellada.





Puigdemont, convencido de que los votantes actuarán pacifícamente

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está convencido de que los catalanes que acudan a votar el domingo en el referéndum de autodeterminación, anulado por el Tribunal Constitucional por su ilegalidad, van a actuar de manera pacífica.

"No creo que vaya a haber nadie que use la violencia o que quiera provocar violencia que pueda mancillar la imagen pacífica irreprochable del movimiento de independencia catalán", ha afirmado Puigdemont este viernes a Reuters.

Puigdemont ha pedido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que han desplegado unos 4.000 agentes de refuerzo a Cataluña para impedir la celebración del referéndum, que actúen siguiendo criterios profesionales, no políticos, el 1 de octubre.

"Me gustaría que usaran los mismos criterios que usan (los Mossos). No criterios políticos, no órdenes políticas, sino criterios policiales y profesionales", ha expresado.