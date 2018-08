Siete claves para hacer una maleta perfecta

: aunque desconozcas el destino en el que vas a disfrutar el verano, no te preocupes y recuerda solo dos cosas: las estaciones tienen un clima específico, por lo que puedes hacerte una idea de qué llevar en cuanto a calzado y ropa. Así también, no olvides que las leyes de los aeropuertos no varían, por lo que en tu espacio de artículos personales no debes llevar más de 100 ml de líquidos separados. Olvídate de las tijeras, objetos inflamables y cualquier objeto con el que esté prohibido viajar en avión.