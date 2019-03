Más de 15.000 científicos europeos y de EEUU respaldan el movimiento 'Fridays for Future'

Más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento de protesta 'Fridays For Future', que denuncia la inacción de los gobiernos en la lucha contra el cambio climático.

Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.

Este viernes los jóvenes activistas medioambientales recibirán una lista con los 12.000 científicos que apoyan la iniciativa. Al respecto, el médico y periodista científico Eckart von Hirschhausen, ha destacado que los médicos tienen la tarea de proteger vidas y alertar de los peligros para la salud. "La crisis del clima es el mayor riesgo a la salud", ha manifestado en Berlín.

Cada viernes, alumnos y estudiantes de todo el mundo hacen huelga durante el horario lectivo para exigir acción en favor de la prevención del cambio climático. Los organizadores de 'Fridays For Future' llaman a todos los escolares y jóvenes a realizar paros escolares en todo el mundo durante este viernes 15 de marzo.

De momento se han convocado manifestaciones en más de 1.200 ciudades en un centenar de países, como Estados Unidos, China, India, Brasil, en toda la Unión Europea, en África. De hecho, solo en Alemania se organizarán más de 180 protestas.

De este modo, la inspiradora y fundadora del movimiento Greta Thunberg ha descrito el apoyo global a su reivindicación climática de "asombroso". De hecho no solo jóvenes apoyan la iniciativa sino que desde el grupo de 'Los Ancianos' (The Elders) consideran que los manifestantes están "diciendo la verdad al poder".

La presidenta de este colectivo, The Elders, Mary Robinson, ha dicho a los niños y jóvenes que salen a protestar porque su futuro "no está siendo protegido" que son motivo de inspiración. "Quiero elogiaros porque estáis diciendo la verdad al poder. Tenéis el coraje y la perspicacia de saber que no os estamos protegiendo", ha concluido.

Por su parte, la directora de la Fundación Europea del Clima, Laurence Tubiana, ex ministra francesa que participó en la aprobación del Acuerdo de París contra el cambio climático en 2015, ha anunciado que se sumará a los niños y ciudadanos en la huelga que recorrerá las calles de la capital francesa este viernes.

"Los dirigentes de todo el mundo deben prestar atención al llamamiento de nuestros hijos y garantizar que vivamos en un futuro seguro desde el punto de vista climático. El camino para ello es claro: el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido a los Gobiernos que presenten nuevos y ambiciosos planes climáticos para septiembre. Espero que lo hagan. No tenemos tiempo que perder", ha insistido.

Por su parte, la directora de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), Bridget Burns, ha mostrado su solidaridad con los "miles de jóvenes inspiradores" de todo el mundo que siguen en su "búsqueda inquebrantable de la justicia ambiental".

"El estado actual de la crisis climática y sus impactos son una clara amenaza para el futuro de la humanidad y de nuestro planeta, y como defensores de la integridad ambiental, nos enorgullecemos de unirnos a estas voces valientes y poderosas --incluyendo a muchas jóvenes líderes asombrosas-- mientras continúan presionando para que los gobiernos y los responsables de la toma de decisiones tomen medidas reales en primera línea. Debemos continuar levantándonos colectivamente a través de todas las generaciones, y luchar vigorosamente por el cambio", ha concluido.

Igualmente, un grupo de más de 3.000 científicos belgas han firmado una carta abierta en la que dan la "razón" a los jóvenes que secundan este movimiento. "Como científicos, y sobre la base de hechos científicos, declaramos: ¡los activistas del clima tienen razón!", escriben, según la plataforma 'Euractiv'.

Según argumentan los expertos, aunque las personas individuales pueden tomar sus propias medidas, como por ejemplo, comer menos carne o reducir el uso del avión, es necesaria una acción más decisiva a nivel colectivo. "Ahora es el momento de tomar medidas estructurales de gran alcance para reducir de manera rápida y drástica las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el calentamiento global a menos de 2ºC y, preferiblemente a 1,5ºC", dicen según recoge 'Euractiv'.





CENTENARES DE ACADÉMICOS DE REINO UNIDO Y EEUU

Asimismo, más de 200 académicos de Reino Unido han expresado en una carta a 'The Guardian' su apoyo a las huelgas climáticas de este viernes. En el caso de Reino Unido, se espera que miles de jóvenes salgan a las calles en pueblos y ciudades de todo el país.

Los académicos, incluidos casi 100 profesores, aseguran que los "hechos trágicos y desesperados" de la crisis climática que se está desarrollando, así como la falta de acciones significativas por parte de los políticos, dejan a los jóvenes con pocas opciones que tomar el asunto en sus propias manos. "Tienen todo el derecho de estar enojados por el futuro que les legaremos si no se toman medidas proporcionadas y urgentes", dicen en la misiva.

También desde Estados Unidos, cerca de 250 científicos de universidades públicas y privadas se han sumado al apoyo de los jóvenes y han firmado un documento en el que aseguran que las demandas de los jóvenes que reclaman una acción urgente están plenamente apoyadas por el conocimiento científico. "Necesitan nuestro apoyo, pero más que eso, necesitan que nosotros actuemos. Su futuro depende de ello", señalan.

De hecho, destacan que las aún cortas vidas de estos escolares y adolescentes se ha desarrollado en un planeta considerablemente diferente que en el que vivió cualquier otra generación anterior de la historia de la civilización humana. "Cada año de sus vidas ha sido más cálido durante los últimos 20 años y ellos están siendo testigos también del incremento de la frecuencia, la virulencia creciente y los costosos eventos extremos climáticos", han reflexionado.

De ellos destacan en su comunicado el valor de "la batalla por su futuro" y advierten de que sin una acción más agresiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero estos estudiantes serán testigos de un mundo que aún es imposible de imaginar por completo, con cambios irreversibles en el agua y los sistemas alimenticios, en las infraestructuras y en la economía, en la forma del planeta y en una sociedad muy diferente de la que se conoce hoy, un mundo caracterizado por una mayor inseguridad, incertidumbre, inequidad y que amenaza directamente a sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la prosperidad.

El colectivo de científicos especializados en la Tierra insiste en que es conocido que cuanto más tiempo se espere, peor será. "Cada año que retrasamos la acción seria tiene un incremento adicional del coste y de los impactos peligrosos potenciales del cambio climático", concluyen.