La ciencia lo confirma: los hombres con barba son mucho más infieles

Según un nuevo estudio de carácter sociológico, elaborado por la red social Eva, los hombres con barba son más propensos a ser violentos, mentirosos e infieles, en contraposición a aquellos imberbes.

El informe reveló los resultados después de examinar a casi 2.000 hombres, concluyendo que el 47% de los que usan barba admitió ser infiel, en comparación con el 20% de los hombres afeitados. Asimismo, el 40% de los chicos con vello admitió haber robado y el 45% también afirmó haber estado involucrado en pleitos. En general, son más propensos a pelear en su afán por marcar territorio y demostrar superioridad ante los demás.

No obstante, según otra investigación, publicada en la revista científica Evolution and Human Behavior, las mujeres tienden a fijarse en hombres con barba poblada porque el instinto les indica que son capaces de reproducirse y proteger a su familia. Eso sí, no a todas las chicas les gusta este tipo de hombres, ya que en el estudio de Eva se recoge que el 65% considera que la barba no les favorece y un 62% aseguró que prefieren a los hombres bien afeitados.

Además, un 44% de las chicas destacó que las barbas son antihigiénicas y un 39% habló sobre el asco que les provoca ver trozos de comida en la barba.