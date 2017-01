El copago centrará la comparecencia de Montserrat mañana en el Senado

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, comparece mañana en el Senado, a petición propia, para explicar las líneas generales de su Departamento como ya hiciera en el Congreso, aunque todo apunta a que será la posible reforma del copago para los pensionistas el asunto que centrará la sesión parlamentaria.

Los grupos de la oposición no dejarán pasar esta oportunidad para que Montserrat aclare finalmente si va a revisar el actual copago farmacéutico para los pensionistas con rentas más altas después de sus declaraciones en el Congreso y en distintos medios de comunicación sobre su disposición a reformar el actual sistema de aportaciones.

En distintas ocasiones la ministra ha propuesto establecer tres tramos de copago para las pensiones de entre 18.000 y 100.000 euros al año en vez del único actual, lo que provocó que la oposición pidiera explicaciones.

Actualmente, los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año tienen un límite de aportación de 8,23 euros mensuales; los que cuentan con rentas anuales de más de 18.000 y hasta 100.000 euros tienen un tope de 18,52 euros, y para los de más de 100.000 el límite es de 61,75 euros al mes.

Tras las reacciones, la ministra quiso lanzar un mensaje de tranquilidad para "no alarmar" a los pensionistas y aseguró que en la agenda del PP no está previsto el incremento del copago, a la vez que precisó que revisar los actuales tramos no significaba aumentar la aportación mensual de los pensionistas con las rentas más altas, sino "a lo mejor que les baje a los que tienen menos".

Las explicaciones de Montserrat no contentaron a la oposición. De hecho, el PSOE, pidió su comparecencia en el Congreso, le exigió "un poquito de rigor" y le acusó de estar "intranquilizando a los pensionistas".

También los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y ERC solicitaron una reunión de la Diputación Permanente del Congreso para que acordase su comparecencia con el objetivo de explicar su propuesta sobre esta materia.

Aunque Ciudadanos no se sumó a estas peticiones, su líder, Albert Rivera, se ha mostrado en contra de subir el copago a los pensionistas con rentas más altas y ha criticado el criterio que, a su juicio, tiene Montserrat sobre lo que es una pensión alta.

Precisamente mañana la Diputación Permanente votará esas peticiones de comparecencia, por lo que la ministra, además de las explicaciones que dará en el Senado, con toda probabilidad tendrá que volver sobre el asunto en el Congreso.