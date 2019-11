En libertad con cautelares el director financiero y el expresidente del Huesca

El director financiero de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Laguna, y el expresidente del club, Agustín Lasaosa, dos de los detenidos en la segunda fase de la Operación 'Oikos' por su presunta relación con una trama de amaño de partidos de fútbol, han sido puestos en libertad con medidas cautelares y sin fianza tras acogerse a su derecho a no declarar, recoge Europa Press.

Así, el letrado José Maria Oliván ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Carlos Laguna "se ha acogido a su derecho a no prestar declaración porque las actuaciones siguen estando bajo secreto de sumario y hasta que no se levante entiende que no va declarar ni Carlos ni ninguno de los demás investigados".