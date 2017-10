Cuando en casa vive un enfermo mental

CONTENIDO PATROCINADO

Aunque los tratamientos y avances en cuanto a la salud mental han evolucionado mucho en los últimos tiempos, las presiones de la vida moderna también han contribuido a que aumenten las enfermedades psiquiátricas. Enfermedades que a veces tienen un tratamiento relativamente sencillo, mientras que otras requieren de unos cuidados y atención que no solo ponen a prueba el aguante del enfermo, sino también de quienes conviven con este. En ocasiones, son los familiares quienes más sufren, ya que su estado o el tratamiento lo mantienen un tanto alejado de la realidad. En caso de que haya un familiar en esta situación, estos consejos pueden ser de utilidad.





Saber la magnitud de la enfermedad

Lo primero que se necesita es saber cuál es la gravedad de la enfermedad que se padece. Como comentan psicologos Málaga, problemas como la depresión pueden ser muy habituales, aunque no es lo mismo que tener que tratar con alguien que padece un problema mental más profundo.

Tener un conocimiento claro de cómo es la enfermedad, así como de cuál puede ser su evolución, es fundamental. Por ello, lo primero que hay que hacer es hablar abiertamente con el especialista para que nos ayude a actuar del mejor modo posible.





Buscar el bienestar del enfermo, sin descuidar el resto

Que la persona que sufre la enfermedad se encuentre lo mejor posible no siempre es fácil. A veces, los tratamientos pueden producir efectos secundarios como un gran sueño o problemas para una movilidad adecuada.

La búsqueda de su bienestar debe llevar a quienes viven con un enfermo mental a hacer que se sienta lo más a gusto posible. Contar con ayudas como camas articuladas para mejorar el descanso nocturno tiene un buen efecto en según qué casos. Pero también se debe procurar un adecuado descanso para la o las personas que lo atienden, de modo que es bueno cuidar de este detalle. Un descanso inadecuado por parte de quien ejerce como cuidador solo lleva a sufrir mayor estrés y tener menos aguante.





Contar con buenas coberturas

En ocasiones, contar con un seguro adicional puede ser de ayuda, tanto para quien tiene la enfermedad como para el resto de la familia. Teniendo en cuenta que los servicios de salud están bastante saturados, no nos podemos permitir largas esperas cuando se trata de atender a una persona que tiene un desajuste mental.





Afortunadamente, hoy compañías como seguros Adeslas tienen pólizas que abarcan un número muy grande de coberturas. Así como servicios de orientación, información y consejos de cara a que todos en la casa tengan una vida más agradable. En definitiva, vivir una vida más allá de la propia enfermedad.





En ocasiones, estos seguros privados permiten ir un poco más allá y buscar tratamientos o soluciones que no están disponibles en nuestro país. Algunas técnicas que se llevan a cabo en el extranjero podrían tener buenos resultados en según qué pacientes, Algo en lo que un servicio de traducción médica profesional tiene un papel fundamental, ya que los términos clínicos no son fáciles de interpretar, y mucho menos si no se encuentran en nuestro idioma.



Cuando en casa vive un enfermo mental no significa que la vida haya terminado. De hecho, salvo excepciones, los tratamientos cada vez son más efectivos y hoy es posible vivir con alguien que tiene un problema sin que apenas se note. Siempre que se cuente con medios e información adecuados.