Rivera solo ve factible la candidatura olímpica de Madrid si hay consenso y apoyo internacional

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que para volver a presentar a Madrid como ciudad candidata a acoger unos Juegos Olímpicos, tendrá que hacerse con consenso político y con el necesario respaldo internacional.

"Las Olimpiadas tienen que tener apoyo institucional", así que "me parecería una frivolidad que alguien saliera a defender una candidatura olímpica sin haber hablado con el resto de grupos (políticos), con las federaciones y con el mundo del deporte", ha declarado.

Así se ha pronunciado Rivera en el Estadio Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes (Madrid) sobre la posibilidad de que la capital vuelva a intentar ser la sede de unos Juegos Olímpicos. En su opinión, esa candidatura solo se podría presentar "con consenso, con fuerza y, sobre todo, con negociación internacional", para que la elijan frente a otras ciudades competidoras.

En este contexto, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comunicara el pasado noviembre a las autoridades marroquíes su propuesta de que España organice el Mundial de Fútbol de 2030 junto a Portugal y Marruecos.

"Se sacó un Mundial de la mano sin haberlo hablado con nadie y anunciándolo en el extranjero. Esa no es la manera de hacer las cosas", ha señalado.

EL DEPORTE NECESITA APOYO INSTITUCIONAL

En el Estadio Matapiñonera, el líder de Cs se ha reunido con el Madrid Club de Fútbol Femenino, tras lo cual ha defendido la necesidad de aprobar un "plan nacional por el deporte", para que las instituciones lo apoyen con recursos y con una estrategia.

Eso ayudaría, según ha explicado, a que el deporte femenino "se equipare en resultados, recursos y reconocimiento social" al deporte masculino, y también a que los deportes minoritarios dispongan de más recursos.

"Si no existe eso, no llegarán resultados", ha indicado, añadiendo que "para que haya una Carolina Marín, una Lidia Valentín o una Garbiñe Muguruza" --deportistas de élite en bádminton, halterofilia y tenis-- es necesario que las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Administración central trabajen de la mano.

SUPRIMIR LAS CLÁUSULAS ANTIEMBARAZO

Además, Rivera quiere modificar la Ley del Deporte para "suprimir las cláusulas antiembarazo en el deporte de élite" y acabar así con los contratos deportivos o comerciales que prohíben a las mujeres quedarse embarazadas.

También ha criticado que en algunos casos las deportistas de élite reciban menos recursos o ni siquiera los reciban durante un tiempo --incluso cuatro años, ha dicho-- tras haber sido madres.

Por último, el presidente de Ciudadanos se ha pronunciado a favor de que en el sector público se equiparen los premios que reciben los deportistas y las deportistas, por ejemplo cuando ganan una medalla olímpica.

"En todas las iniciativas a nivel público, sí tienen que tenerlo", ha manifestado, defendiendo también la igualdad de hombres y mujeres en las remuneraciones y en los recursos públicos destinados a los planes especiales para el deporte de élite.

Sin embargo, considera que esto no se puede aplicar igual en el sector privado porque "nadie puede obligar a nadie a patrocinar a nadie". Si hay recursos para una disciplina deportiva concreta, "es porque hay un interés comercial, y si no, no los tienes", ha añadido.