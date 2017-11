Los Reyes reciben el lunes a Reuven Rivlin, en la primera visita de Estado de un presidente israelí desde 1992

La visita, según fuentes diplomáticas, estaba en un principio prevista para 2016, con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, pero el año de Gobierno en funciones hizo que se pospusiera. Un viaje de Estado es un símbolo de "estrechos lazos de amistad" entre dos países, y así lo ha señalado la embajada israelí en Madrid.

El Rey ya tuvo ocasión de reunirse con Rivlin en septiembre de 2016, durante su viaje a Israel con motivo de las exequias del expresidente Simon Peres, y en ese momento los dos jefes de Estado se invitaron recíprocamente a visitar sus respectivos países, así que es posible que Rivlin reitere esa invitación a Felipe VI.

La última visita de Estado de España a Israel estuvo a cargo de los Reyes Juan Carlos y Sofía en 1993, un año después de la de Chaim Herzog a Madrid y dos después de la Conferencia de Madrid que impulsó el proceso de paz en Oriente Próximo. Un año más tarde, el primer ministro Isaac Rabin viajó a España a recibir el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto al palestino Yasir Arafat.

Ya en un contexto bien distinto en la región, en 2011, los entonces Príncipes de Asturias Felipe y Letizia hicieron un viaje a oficial a Israel, Jordania y los territorios palestinos. En 2005 había viajado a España el entonces presidente Moshé Katsav.

La visita de Estado, un instrumento que escenifica las excelentes relaciones diplomáticas, se produce en un momento en que la agenda política española está centrada en el desafío soberanista catalán. De hecho, el discurso del Rey durante la cena de gala prevista para el lunes en Palacio Real será su primera intervención pública desde que el Gobierno aprobó la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El asunto catalán también ha generado debate en Israel, cuyo Gobierno se ha limitado a señalar que es "un asunto interno" español. No obstante, el embajador israelí en España, Daniel Kutner, se ha mostrado convencido de que este tema no empañará la visita porque las relaciones entre los dos países tienen bases sólidas y no dependen de cuestiones coyunturales.

Rivlin llegará a España el domingo, según fuentes de la embajada israelí, y mantendrá encuentros con la comunidad judía y visitará el Centro de Estudios Iben Gabirol, el colegio judío de Madrid, antes de la visita de Estado que comenzará formalmente el lunes. El presidente israelí y su esposa se alojarán en el Palacio del Pardo, como es habitual en las visitas de Estado.

Según figura en la agenda difundida por la Casa del Rey, los Reyes recibirán al presidente Rivlin y a su esposa, Nechama Rivlin, el lunes por la mañana. Será la segunda vez que se aplicará el nuevo protocolo para las visitas de Estado que se estrenó en febrero con el presidente argentino Mauricio Macri: desde entonces el recibimiento se ha trasladado al Palacio Real de Madrid --antes se hacía en el Palacio del Pardo-- para darle al acto más realce y, al mismo tiempo, acercarlo a los ciudadanos.

HOMENAJE A LOS CAÍDOS Y ACTO EN EL AYUNTAMIENTO

En el recibimiento, con salvas de honor y desfile militar, está previsto que participen representantes de las altas instituciones del Estado. Después de un breve encuentro con el Rey, Rivlin se desplazará a la Plaza de la Lealtad para hacer el Homenaje a los Caídos, y después al Ayuntamiento de Madrid, donde la alcaldesa, Manuela Carmena, le hará entrega de las Llaves de Oro de la ciudad, según fuentes municipales.

A las 13.30 horas está previsto el encuentro del presidente Rivlin con el Rey, en el Palacio de la Zarzuela, y después habrá un almuerzo de los Reyes con el presidente israelí y su esposa. Por la noche será la cena de gala en el Palacio Real de Madrid.

ENCUENTRO EMPRESARIAL Y DISCURSO EN EL SENADO

La visita continuará el martes con la inauguración por parte del presidente Rivlin de un encuentro empresarial hispano-israelí en la sede de la CEOE, y después con una visita al Senado. Allí, tras el correspondiente recibimiento protocolario, habrá discursos del jefe de Estado israelí y del presidente de la Cámara, Pío García Escudero, en el antiguo salón de plenos.

El martes será también el almuerzo del presidente israelí con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Después, Rivlin tiene prevista una visita privada al museo del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

La visita terminará oficialmente el martes por la noche, con la recepción que Rivlin y su esposa ofrecerán a los Reyes en el Palacio del Pardo. No obstante, la agenda del mandatario israelí proseguirá el miércoles con una visita a Toledo.