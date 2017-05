Reina: el progreso se estanca cuando las mujeres no tienen las mismas oportunidades

La reina Letizia, que ha presidido el Día Mundial de Cruz Roja, con el lema "Mujer, compromiso y solidaridad", ha afirmado hoy que "el progreso social se estanca cuando la mitad de la población del mundo no accede en las mismas condiciones a las oportunidades de crecer y de mejorar".

En un acto oficial celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Doña Letizia ha señalado que "el compromiso empieza en las políticas públicas, en las empresas, en las instituciones como Cruz Roja, en la escuela, en cada casa, en cada uno de nosotros".

"El compromiso no termina nunca. Y el mundo será más pacífico, próspero y sostenible si la igualdad de géneros es un hecho", ha añadido.

La Reina ha destacado la labor de la Cruz Roja con las mujeres y las niñas porque, aunque su situación haya mejorado, "la discriminación persiste, en diferentes grados, en muchos lugares del planeta" porque, entre otras razones, "el peso de los roles tradicionales de género sigue pesando".

"No es lo mismo no poder ir a la escuela, ser privadas de una nutrición adecuada o no tener acceso a una sanidad apropiada que no ser remuneradas igual que un hombre al desempeñar la misma labor", ha añadido la Reina sobre los grados de discriminación que se sufren en todo el mundo.

Doña Letizia ha entregado las Medallas de Oro de la Cruz Roja Española -máximo reconocimiento de esta institución- a ocho personas, instituciones o empresas que han destacado a lo largo del año por su compromiso social y la labor solidaria.

Los premiados han sido la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, el expresidente de Cáritas Española Rafael del Río Sendino, el Colegio de Enfermería de Sevilla, la periodista María Rosa Calaf, la Fundación Ana Bella, la Fundación Barraquer, la empresaria de "Lady Isabel Design" Isabel García Salgero -joven diseñadora con síndrome de Down- y la cantante Sole Giménez.

En nombre de los premiados, Sole Giménez ha agradecido esta distinción e interpretado dos canciones acompañada por un piano de cola.

El presidente de Cruz Roja en España, Javier Senent, ha agradecido a la Reina que "apoye siempre a las personas con dificultades", ha abogado por seguir identificando las causas que generan la desigualdad, y ha recordado que el 75 % de las personas atendidas por Cruz Roja son mujeres, como lo son más del 70 % del personal de esta institución y más de la mitad de sus voluntarios.

El acto se ha iniciado con la representación de un fragmento del espectáculo "Medea", de Pilar Távora, y ha seguido con un discurso de la presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Universitarias, Beatriz Carrillo, quien ha elogiado a "las mujeres que no se resignan y rompen moldes" y ha dado las gracias "a las feministas que han dado su vida por el resto de las mujeres".

Carrillo ha recordado a las 900 mujeres que desde 2003 han perdido su vida en España por violencia machista y ha tenido un recuerdo para las tres hermanas gitanas asesinadas en Roma en el incendio de una caravana.