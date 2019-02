Kate Middleton vuelve a brillar como futura reina en los Bafta

La duquesa de Cambridge elegía para los Bafta un vestido en blanco, de corte asimétrico y vaporoso de Alexander McQueen enmarcado a la cintura con el que estaba espectacular pero que recordaba a ese estilo que a ella tanto el gusta. Ya sea con manga larga, ya sea asimétrico o con capa -como el que lució estando embarazada de corte imperio durante una cena de gala en Oslo el pasado mes de febrero de 2018-, lo que está claro es que Kate Middleton se encuentra muy cómoda con este estilo. De hecho, ha tenido looks similares como el que lució de Jenny Pachkam en plateado de seda.

Catalina de Mónaco ha combinado su vestido asimétrico con detalle de flor en el hombro, de la misma firma que creó su vestido de novia, con unos zapatos glitter en plata de Jimmy Choo. Ya hace dos años elegía un vestido de la diseñadora de McQueen de Sarah Burton con una falda vaporosa con mucho vuelo.

La que hubiera sido nuera de Lady Di, ha abierto su joyero y ha lucido unos pendientes con perla en forma de gota de agua, algo que ha hecho últimamente su cuñada Meghan Markle. Y es que hacer un guiño a Diana es caballo ganador.

Su look lo ha completado con una pulsera de brillantes, el quatrefoil, perteneciente a la reina Isabel II y recuerda muchísimo al estilo de las gemelas con el que cuenta la Familia Real Española y que tanto hemos visto lucir tanto a Doña Sofía como a Doña Letizia y que siempre es un plus para cualquier look.

Por su parte, el príncipe Guillermo ha lucido un espectacular smoking con pajarita en negro y pañuelo blanco en la solapa. Los duques de Cambridge estuvieron hablando distendidamente con los premiados.