Doña Letizia: "Los ciudadanos españoles están dispuestos a convivir con los mejores valores"

La Reina Doña Letizia ha afirmado este lunes en Valencia, en la entrega de los Premios Rey Jaime I, que España "es tierra de ciudadanos dispuestos a mejorar y a convivir con los mejores valores". En su intervención ha excusado la presencia del Rey Felipe VI, "a quien le encantaría estar aquí", ha dicho, y ha trasladado a los presentes "todo su cariño y afecto".

Tras pronunciar estas palabras se ha escuchado un fuerte aplauso en la sala y la Reina se ha comprometido a trasladárselo al jefe de Estado. "En cuanto vuelva, le contaré cómo ha sido vuestro cálido aplauso", ha asegurado.

Desde la Casa Real no se había confirmado que a este acto fuera a acudir el Rey, pero sí lo habían avanzado los organizadores. No obstante, Felipe VI no ha programado ningún acto público para esta semana, igual que hizo en los días posteriores a la votación del 1-O en Cataluña.

Doña Letizia ha llegado sobre las 11.30 horas a la Lonja de València donde le esperaban el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde de València, Joan Ribó; el presidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, Santiago Grisolía y el vicepresidente de esta entidad, Vicente Boluda.

En el acto ha estado acompañada también por el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues; el presidente de las Corts, Enric Morera; además de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; y otros consellers del gobierno valenciano.

Doña Letizia, quien ha pronunciado parte de su discurso en valenciano, ha afirmado que es una "alegría" volver a Valencia para "reconocer el esfuerzo, el talento y la excelencia", y ha agradecido a los valencianos su "compromiso" con el espíritu emprendedor, el impulso a la ciudad, a la tecnología y a la innovación. "España es tierra de hombres y mujeres capaces, de ciudadanos dispuestos a mejorar y a convivir con los mejores valores", ha apostillado.

La Reina ha resaltado que la Comunidad "está decidida a avanzar para fortalecer, entre todos", a España. "Me gustaría impulsar la idea, que todos compartimos, de que el conocimiento, la ciencia, la educación, la cultura, la innovación, esta idea, es lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como país en una España mejor y más justa", ha remachado.

Asimismo, se ha referido a los premiados en esta edición y ha resaltado algunos de sus logros. Ha recordado que los seis galardonados, tras ser informados de que su labor era reconocida este año por los premios, expresaron su deseo de emplear la dotación del galardón en mejorar el contrato de algún becario, en arreglar el laboratorio o reinvertir lo ganado en seguir haciendo ciencia, en continuar investigando, en no dejar de emprender.

"NINGUNA VERDAD DE PARTE ES DEFINITIVA"

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por aprender de la ciencia y de sus protagonistas, quienes creen que nunca han llegado a la meta definitiva. Así, ha aprovechado para, ante la "crisis que padecemos", afirmar que "ninguna verdad de parte es definitiva" y, por tanto, ha dicho, "jamás puede justificar la ruptura de la convivencia".

En esta línea, ha pedido "razonar, dudar, respetar". "No nos demos por vencidos. Consigamos, como en otros momentos históricos de nuestra democracia, moldear sentimientos compartidos. Aceptemos la diversidad en un marco de igualdad para todas las personas", ha reclamado.

Y ha agregado: "Hace 40 años empezamos a constatar que vivir juntos implica sumar intrahistorias, significa disputar a la emoción la hegemonía de la razón. Hace más de 30 años empezamos a compartir un proyecto que borraba los límites entre países para sustituirlos por una realidad convivida de paz, progreso y democracia. Esa España que suma, esa Europa convivida nos ha hecho mejores a todos los pueblos, a todas las personas que la formamos", ha aseverado.

En cuanto a la ciencia, el 'president' ha pedido levantar la "insuficiente" cifra del 1,2% que invierte hoy España en investigación y ha reclamado un Pacto de Estado por la Ciencia. "Un pacto urgente --ha añadido-- porque ahora corremos el riesgo de invertir todas las energías políticas en resolver los grandes problemas coyunturales olvidando las cuestiones determinantes de nuestro futuro".

Ante los retos, Puig ha solicitado reivindicar la España que "somos capaces de ser", la que "aprovecha todo su talento, la que incorpora todas sus realidades. Ha agregado que la Comunidad quiere formar "parte activa" del pacto por la ciencia, "ejemplo de una nueva lealtad institucional en un Estado compuesto donde la diversidad nos permite sumar la gran inteligencia que, afortunadamente, este siglo XXI tenemos distribuida a lo largo y ancho del país".

"Los valencianos -ha añadido-- queremos reivindicar un país de razones frente a la confrontación de emociones. Un país de ciencia que apueste por su talento. Un país que sume racionalidad y sentimiento", ha dicho.

RECONOCIMIENTO DEL TALENTO

Por otro lado, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha destacado que estos premios convierten a Valencia en un lugar de reconocimiento del talento, del trabajo que mueve el progreso social, del avance de la humanidad, del esfuerzo que ayuda a tratar enfermedades, a crear oportunidades.

"Valencia --ha añadido-- ha hecho una apuesta clara para mostrar al mundo que es una ciudad acogedora, llena de valores e interesada en participar en el bien común". "Queremos continuar siendo referente mundial en el ámbito alimentario a través del desarrollo de un plan trienal y la creación de Centro Internacional de Alimentación Sostenible. Una causa global por la que contaremos con la complicidad de instituciones sensibilizadas en hacer cada día un mundo mejor", ha aseverado.

El primer edil ha concluido destacando que Valencia es una ciudad "emprendedora, acogedora y diversa, siempre abierta al diálogo, que es la única manera de construir un futuro mejor entre todos".