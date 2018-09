Buruaga dice que 'Génova' "le consultó" el nombramiento de Beitia: Ha sido nombrada porque yo no he dicho que no

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la Dirección nacional del partido le consultó a ella sobre el nombramiento de la diputada regional y exatleta Ruth Beitia como responsable de deportes. "Si Ruth Beitia ha sido nombrada por la Junta Directiva (nacional) es porque, evidentemente, al ser consultada, yo no he dicho que no", ha aseverado.

A preguntas de los medios sobre esta cuestión, la líder del PP ha asegurado que, por tanto, la designación de Beitia "no ha sido ninguna sorpresa" para ella y ha afirmado que "se alegra" del nombramiento de la exatleta por la Dirección nacional.

Y ello pese a que Beitia es una de las diputadas críticas con la actual Dirección regional y apoyó al anterior líder del PP de Cantabria, Ignacio Diego, rival de Buruaga en el Congreso regional del partido celebrado el pasado año.

BURUAGA PIDE A 'GÉNOVA' QUE EL EXPEDIENTE DE LOS CRÍTICOS "NO AVANCE"

Además, Beitia tiene abierto un expediente disciplinario junto a otros diputados 'populares' por oponerse al cambio de portavoz del grupo popular en el Parlamento regional, el también crítico y 'dieguista' Eduardo Van den Eynde, que decidió la Ejecutiva regional y que pretendía situar a la propia Sáenz de Buruaga en el lugar de éste.

Respecto a ese expediente disciplinario contra nueve de los trece diputados del PP por oponerse a una instrucción de la Ejecutiva regionald el partido, Sáenz de Buruaga ha revelado que, aunque se abrió y se sustanció en Madrid ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, ella ha pedido ante la anterior Dirección que lideraba Mariano Rajoy como ahora a la de Pablo Casado que éste "no avance".

Sáenz de Buruaga, que no había dado a conocer este hecho hasta ahora pese a que ha sido preguntada reiteradamente por esta cuestión, ha explicado que decidió solicitar a 'Genova' que ese expediente no avanzase con el objetivo de "mantener la unidad del grupo parlamentario popular hasta el final de legislatura y seguir funcionando con normalidad y cumplir con las obligaciones", ha dicho.

"Es la única manera de terminar la legislatura dentro del grupo parlamentar como yo la quería terminar", ha dicho Sáenz de Buruaga.

Y respecto al nombramiento de Beitia, que se produjo el fin de semana pero que ha trascendido públicamente en las últimas horas, ha opinado que "se explica por sí solo" ya que es una de "las mejores atletas de todos los tiempos" que se va a poder dedicar a trabajar por el deporte español. "Y yo me alegro de ello", ha dicho.

Sáenz de Buruaga ha aprovechado esta cuestión para ratificar que la "sintonía y la confianza" entre ella y la Dirección nacional que encabeza Casado es "total" y asegurar que hay un "contacto permanente". "La Dirección nacional no hace nada que tenga que ver con el PP en Cantabria sin consultarme", ha reiterado.