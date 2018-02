¿A la cárcel por rapear o por enaltecimiento terrorista?

¿La libertad de expresión es lícita para crear canciones sobre terroristas, tiros en la nuca y atentados? Si se condena judicialmente esto, ¿dónde está el límite? ¿Es entonces la famosa canción vasca Sarri Sarri también delito? ¿Se acabaría coartando la libertad artística y de creación si continúan dichas sentencias?

La cuestión de los límites de la libertad de expresión vuelve a estar en boca de todos. El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la sentencia al rapero José Miguel Arenas, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales.

La condena, de tres años y medio de prisión y de pago de 3.000 euros de indemnización, ha levantado ampollas entre los que creen que la sentencia coarta la libertad de creación artística y expresión y entre los que consideran que los críticos con los tribunales ignoran la dureza de las letras de Valtonyc.

Los grupos están bien diferenciados. Para algunos la sentencia es una muestra más de la nueva legislación represiva y censora del gobierno de Rajoy. El caso se suma a otras sentencias, como la del rapero Pablo Hasel – condenado a dos años en 2014 por el contenido de sus canciones - y la del grupo La Insurgencia – condenados a dos años y un día; dicho día extra hace que sobrepasen el límite de dos años y tengan que entrar en prisión -.

En el otro lado del argumentario, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y otra buena parte de la opinión pública tienen claro que las letras de Valtonyc sobrepasan lo meramente artístico e incitan al odio y a la comisión de delitos. Por mucho que estén cantadas, defienden, si hablan de bombas en autobuses, pistoletazos en la frente o llaman a la violencia deben estar prohibidas.

La batalla jurídica y ética está servida. ¿Es demasiado pisar la cárcel por una creación artística o la libertad de expresión tiene límites en este ámbito?

Estos son los argumentos a favor y en contra de aquellos que se han pronunciado.

A favor de la condena de prisión contra Valtonyc

1.Una puesta en riesgo. Para la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo Valtonyc no va a la cárcel por cantar sino por “enaltecimiento del terrorismo”.

Letras como “por qué condenais la puta lucha armada contra la clase que la tiene esclavizada”, “un atentado contra Montoro otro logro pa vosotros, socialicemos los medios de producción a tiros y a la mierda los votos”, o “un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre un GRAPO” suponen un aumento del riesgo, según los tribunales, previsible, que debe ser castigado.



Para los tribunales, las letras del rapero mallorquín suponen una “puesta en riesgo” ya que existe un “discurso pro violencia o de odio”.

Esto significa que, si bien la libertad de expresión existe, ésta no puede chocar contra otros derechos o intereses y para los jueces, las canciones de Valtonyc suponen, no un llamamiento explícito a la realización de actos violentos, pero sí una incitación a la violencia que crea, según sentencia, “un caldo de cultivo, un ambiente o atmósfera social proclive a acciones terroristas, antesala del mismo delito”. No son, como dice la sentencia, incitaciones directas sino indirectas, pero son suficientes para condenar ya que van más allá de los meros “actos de camaradería nacidas de vínculos ideológicos”.



2.Además, hay quien no pasa de largo por las duras letras del rapero y consideran la condena proporcionada y necesaria.

Así lo ha defendido el propio Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha declarado a raíz del caso Valtonyc que los delitos de odio “siempre han de ser perseguidos” y que hay que luchar contra la “intolerancia”.

Algunos juristas han criticado que los sectores que apoyan al rapero no lean la sentencia y pasen por alto las letras por las que han sido el intérprete ha condenado.





7/ Basta un repaso por las letras de las canciones que recogen los hechos probados para ver de lo que está hablando la sentencia. pic.twitter.com/FMofgqaWK9

— José María de Pablo (@chemadepablo) 20 de febrero de 2018





6/ ...se condena a #Valtonyc porque en sus letras alaba LOS MEDIOS VIOLENTOS de ETA o el GRAPO, y porque INCITA A LA REITERACIÓN de esos actos terroristas. pic.twitter.com/2sDmIFn0FS

— José María de Pablo (@chemadepablo) 20 de febrero de 2018



También en redes algunos critican que grupos de izquierda estén utilizando el caso del rapero para hacer campaña política, pasando por alto la dureza de las letras e ignorando la argumentación de la sentencia, que es clara.









El rapero condenado Valtonyc escribió que mutilaría al Borbón, mataría a Esperanza Aguirre, atentaría contra Montoro y metería en un zulo a Cospedal, por ejemplo.

Es el nuevo héroe de @ahorapodemos y sus secuaces. pic.twitter.com/Zg9Bzxj7BN — Mi otro yo 🇪🇸 (@Miotroyo2parte) 20 de febrero de 2018









En contra de la condena

1. A la cárcel por cantar. Muchos han sido los que no han dudado en cargar contra la decisión del Supremo que enviará al rapero Valtonyc a prisión. Grupos políticos de izquierdas y gran número de periodistas y usuarios en las redes sociales han considerado la medida como un capítulo más del frenesí de los tribunales por coartar la libertad de expresión y de creación artística con hashtags como #rapearnoesdelito.

Defienden que el rap es un estilo de reivindicación, que las letras del mallorquín nacen de la lucha obrera y el sentimiento de denuncia. La sentencia, que se suma a la condena a los raperos Pablo Hasel y Los Insurgentes, abre una cuestión tanto jurídica como ética. ¿Qué es delito y qué no? ¿Dónde está entonces los límites de la libertad de expresión?

Tristes y oscuros tiempos en los que hay que reivindicar algo tan obvio como que #RapearNoEsDelito, cantar sobre borbones ladrones y matadores de elefantes es #LibertadDeExpresión

Solidaridad con @valtonyc — Ada Colau (@AdaColau) 20 de febrero de 2018

Que débil un Rey que tiene miedo de un rapero cuya valentía es decir que el Rey va desnudo. Este es el Régimen del 78. Gracias Valtonyc por hacer aflorar su vergüenza. — Marta Sibina Camps (@Marta_Sibina) 20 de febrero de 2018

2. Una medida “desproporcinada”. El otro gran argumento de los que defienden al rapero es que la medida de prisión es, a todas luces, abusiva.

Según denuncian, la pena de tres años de prisión y medio de prisión es similar a la que pueden tener delitos como abusos sexuales, maltrato o agresiones. Valtonyc recibirá la misma pena de prisión que un condenado por abusar de una niña de cinco años en Cantabria, y pasará seis meses más que el hombre condenado en Murcia por dos delitos de maltrato con agresiones como “puñetazos y golpes por todo el cuerpo” a su pareja, a la que tenía sometida a una completa “dominación machista” según sentencia.









Si te ofende lo que canta #Valtonyc, puedes:

1 - ignorarlo

2 - rapear tú

3 - gritarle en sus conciertos

4 - escribir sobre ello

6 - contárselo a todo el mundo

5 - hacer que le nombren persona non grata en tu escalera o tu ciudad

pero... ¿meterlo en la cárcel?#RapearNoEsDelito — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 20 de febrero de 2018









Tampoco ha faltado quien denuncia que el joven rapero irá a la cárcel mientras que otros como Urdangarín o Camps aún no han visto prisión.









Valtonyc a la cárcel por cantar que "los Borbones son unos ladrones" mientras Urdangarín se pega la vidorra en Suiza y Camps se pasea en coche de lujo por Valencia. Libertades civiles nivel Corea del Norte, impunidad nivel M punto Rajoy. Qué maldita vergüenza. (Photo unrelated) pic.twitter.com/txX9cvgHIr — Pablo Echenique (@pnique) 20 de febrero de 2018

Valtonyc en prisión por cantar y Urdangarín en libertad tras robar.



(Sí, me ha salido un tweet muy marca @gabrielrufian) — Marc Vázquez (@Marc_Vazquez_) 21 de febrero de 2018