Esto buscaron las mujeres en 2016 en temática de pareja

El año 2016 fue un año de tendencias, en múltiples renglones. En la temática de parejas, las mujeres buscaron un 60% de veces, contra un 40% de búsqueda por parte de hombres. Siendo mayoría, conviene analizar qué buscaron las mujeres en lo concerniente a las parejas, el amor y las relaciones, y brindar una interpretación objetiva de estos datos, a fin de saber predecir cómo se podría dar el 2017 para los que trabajan en estos nichos de mercado. Es preciso admitir que, en estas tendencias, más de la mitad de las mujeres admite que pagarían, con gusto, por un servicio de calidad. Los modelos freemium (servicios gratuitos) serían los más beneficiados para el 2017, siguiendo esos presagios.

Atraer al hombre de sus sueños, a cualquier coste

La frase de "oración para que me llame" o para que un hombre te busque se convirtió en tendencia desde antes del mes de febrero del 2016. Y es que, según reza una frase popular, si una mujer no está casada, está cansada de buscar. Por tales razones, cada vez más se ve una prevalencia del análisis preliminar por parte de las féminas antes de tomar una decisión sobre si será o no será el candidato ideal para optar al puesto digno y admirable de merecer su amor. Como contraparte, hay muchas mujeres que ya han captado al que podría ser el candidato ideal, sólo que el propio hombre es el que no sabe cuáles son las intenciones femeninas. En ese caso, las búsquedas estuvieron orientadas en todo lo que se relacionara con un hechizo de amor, con estrategias propias de seducción, y hasta en consejos para llamar la atención de un hombre sin que se considerara una vulgaridad.

Todavía estaría por verse si se trata de una tendencia temporal, aunque se mantuvo durante todo el año; o si se trata, tal vez, de un creciente miedo generalizado a la soledad y a la soltería.

Consejos para un embarazo sin preocupaciones

No hay que ser un adivino o un genio para saber que, desde la primera semana de embarazo hasta las 40 semanas de embarazo, a toda mujer la vida le cambia completamente. Las prioridades cambian, los modelos y hábitos de vida cambian, y toda la forma en la que se relacionan con los demás también sufre un cambio importante. A la par con eso, todas las preocupaciones del antes y el después de estar embarazada van cambiando paulatinamente, hasta convertirse en lo primordial. Es por eso que, durante los 9 meses que dura el embarazo, las búsquedas de información estuvieron encasilladas en términos como el gestograma de embarazo, o en otros como una calculadora o calendario del embarazo.

Resulta curioso darse cuenta que estos términos tuvieron mucha más incidencia e influencia que otros relacionados con la maternidad, pero que ocurren tras el parto. Tales son los casos de la compra de artículos utilitarios para el recién nacido, y hasta ropa y juguetes para la criatura. Es posible que todos estos objetos pudieran ser comprados, en su mayoría, recurriendo a tiendas físicas en la localidad donde residían las nuevas madres.

Planificar el día más importante de su vida

Este año se caracterizó por ser un año de valentías en las relaciones de pareja. Por tal razón, las bodas se vieron incrementadas. Aunque muchas mujeres todavía guardan cierto respeto y mucha cautela para responder a la pregunta más importante de la vida en pareja, no fueron pocas las que tomaron la decisión de embarcarse en el tren de los amores bendecidos por la iglesia. Es por eso que la planificación de bodas, desde el vestido hasta los regalos para invitados, tuvo una cantidad de búsquedas importante durante el año. Según el portal Bodashop.es, las temporadas vacacionales fueron las más beneficiosas en términos de ventas, ya que se aprovechan los parones para juntar a invitados y, además, para tener el tiempo necesario para la planificación, ensayos, y hasta para la luna de miel posterior.

Pudiera entenderse que los que ya se casaron en 2016 no se casarán en 2017, y por tanto, bajarán los índices y niveles de interés. No obstante, esto no puede entenderse de esta manera y, podría incrementarse o tan siquiera mantenerse el nivel de interés. Después de todo, alguna mujer cogió el ramo de flores que lanzó la recién casada.

Violencia de género

La violencia de género es un problema social que, en ocasiones, tiene un extraño manto de invisibilidad. Esto parece haber estado cambiando en los últimos tiempos, y hoy en día, las agresiones en la pareja comienzan a ser denunciadas, en su mayoría, por las mujeres. Esto es un hecho resaltante y que puede dar pie a mejores condiciones de vida en pareja, ya que nadie puede vivir feliz mientras sabe que se está propenso a recibir maltratos. Solicitar la asesoría de un buen abogado penalista en Madrid, si reside en la capital, es lo primero que debe hacerse para saber cómo actuar en tales casos.

La violencia y el maltrato hacia la mujer es una de las plagas sociales que va creciendo más cada día, y todos los consejos que puedan ser de interés para erradicar este malestar serán bien vistos.

Viajes y tours en pareja

Las estadísticas aventajan a las mujeres por encima de los hombres en su preferencia por los viajes. A pesar de ello, cuando son viajes en pareja, las estadísticas se equilibran un poco.

Viajar es la medicina universal con mayor aceptación. La terapia más efectiva para algunos problemas en pareja. Por eso, las agencias de viaje que ofrezcan los mejores paquetes y los mejores destinos, al margen de los más comerciales y visitados, tendrán un beneficio seguro durante la temporada anual del 2017.

Los viajes por placer tendrían un incremento considerable y, además, el aumento de los emprendimientos familiares potenciarían los viajes por motivos de negocios, capacitación o asistencia a eventos alusivos a su mercado o radio de acción.

Así las cosas, el año que comienza tiene una relación estrecha con el género femenino. De todas estas estadísticas resaltan las de bodas, viajes y del embarazo, por ser, cada uno a su estilo, los que más ánimo le proporcionan a las féminas, desde la planificación previa hasta el disfrute de cada uno de los días.