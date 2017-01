ZOIDO: “LAS SANCIONES DE TRÁFICO NO TIENEN EN NINGÚN CASO AFÁN RECAUDATORIO”

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este martes que “las sanciones de tráfico no tienen en ningún caso afán recaudatorio”, sino disuasorio para “castigar las malas prácticas” en las vías, y desmintió que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil antepongan las denuncias a prestar auxilio en carretera.

Así lo afirmó Zoido en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, donde compareció a petición propia para exponer “15 medidas urgentes” con el fin de reducir las siniestralidad en las carreteras.

El año pasado terminó con 1.160 fallecidos en las carreteras españolas, lo que supone la cifra más elevada desde 2012 y el fin de 12 años de descenso continuado de la mortalidad, puesto que entre 2003 (3.993 muertos) y 2015 (1.131) se produjo una reducción de 2.862 víctimas mortales en el periodo de mayor caída de la siniestralidad desde que la DGT comenzara en 1960 a registrar datos de accidentes.

Zoido indicó que las sanciones de tráfico tienen “un fin disuasorio y preventivo” e indicó que no cree que los que le han precedido al frente del Ministerio del Interior hayan diseñado medidas de seguridad vial con un “afán recaudatorio” en las multas.

Además, aseveró que “es falso que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil antepongan las denuncias a los auxilios en carretera”.

En este sentido, subrayó que los agentes cuentan con complementos de productividad asociados a algunos criterios. Por ejemplo, interponer una sanción muy grave vale dos puntos, grave es un punto y leve, 0,5 puntos. Sin embargo, el auxilio supone dos puntos y los rescates, cuatro puntos. “Es mucho más valorado la atención a los conductores en situación de riesgo que las sanciones”, apostilló.

Zoido recalcó que las sanciones de tráfico han bajado un 16% en los últimos cinco años, con lo que no existe “obsesión recaudatoria” con las multas, al tiempo que ha aumentado el auxilio en carretera.

Por otro lado, Zoido reconoció que faltan 176 examinadores de tráfico en toda España, pero añadió que “no hay una situación de caos, ni muchísimo menos”.

A este respecto, dijo que hay “15 examinadores itinerantes” que se desplazan por diferentes provincias, sobre todo “donde hay más problemas” para que los alumnos puedan obtener el carné de conducir, y añadió que la DGT trabaja para resolver esta situación.

