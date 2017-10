ZOIDO PREVÉ FIRMAR ANTES DE FIN DE AÑO UN NUEVO CONVENIO MARCO CON LA FEMP

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hoy en el Senado que su departamento espera firmar antes de fin de año un nuevo convenio marco de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Zoido respondió a una pregunta del senador del PSOE Jesús Martín Rodríguez sobre los criterios que aplica la Dirección General de Tráfico (DGT) para dar acceso a los ayuntamientos a la plataforma de intermediación de datos.

Según Rodríguez, que los consistorios no puedan acceder a los datos de la DGT obliga a los ciudadanos de algunos pueblos a tener que ir a la capital de su provincia para hacer gestiones de tráfico.

Zoido dice que no hay discriminación a determinados ayuntamientos, sino que todos los municipios tienen que cumplir sus obligaciones con la DGT. No obstante, confía en que cuando se firme un nuevo convenio marco con la DGT antes de fin de año, que será “infinitamente más amplio” que el vigente, se mejore la colaboración entre los ayuntamientos y la DGT.

