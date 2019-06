Vox anuncia que registrará este jueves la enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces de este año

El Grupo Parlamentario de Vox ha anunciado que este jueves presentará formalmente en el Registro del Parlamento su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año presentado por el Gobierno de coalición de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Según informó Vox en la tarde de ayer miércoles, la enmienda a la totalidad se registrará a las 11,00 horas de este jueves en el Registro del Parlamento.

El lunes, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, anunció la intención del grupo de presentar esa enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno, porque no son las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que perfectamente las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE-A junto a Ciudadanos (Cs).

"Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según sentenció Hernández, quien añadió que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu: A estos presupuestos les falta espíritu de cambio, brilla por su ausencia".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado este miércoles que no imagina a Vox "votando conjuntamente con PSOE y Podemos" contra el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019 porque "no sería entendible que después de 40 años esperando el cambio, a la primera de cambio nos echaran abajo los Presupuestos". "Me cuesta mucho pensar que hagan algo así porque sería traicionar a sus propios votantes", ha añadido.

En declaraciones a los medios, Moreno ha afirmado que el grupo parlamentario del PP-A y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, se encuentran en "contacto permanente" con la formación liderada por Santiago Abascal para negociar los Presupuestos y evitar la presentación de la enmienda a la totalidad anunciada estos días.

Así, tras insistir en que el Gobierno andaluz está abierto al diálogo con todos los grupos y, "de manera especial" con Vox, el jefe del Ejecutivo andaluz ha destacado la necesidad de que esta formación se siente con el Gobierno y le traslade "sus preocupaciones y el margen de mejora" que considera que tiene el proyecto de Ley de Presupuestos.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local, Juan Marín, ha expresado su deseo de que impere "la sensatez" en el seno de Vox con objeto de que la negociación del Presupuesto de la Junta para 2019 "se pueda retomar" para que antes de este jueves, cuando a las 12,00 horas concluye el plazo de registro de las enmiendas a la totalidad, "sea posible un cambio" en esta fuerza política que le lleve a descartar la devolución del Presupuesto, y ha abogado por "encapsular" el contexto de la negociación de los pactos nacionales para la formación de gobiernos municipales y autonómicos.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo (PP), ha ofrecido este miércoles a Vox "negociación permanente" para "mejorar" el contenido del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 "hasta el último minuto" previo a la celebración del debate de totalidad, fijado el miércoles 12 de junio, aunque esta formación registre su anunciada enmienda a la totalidad.

Este martes y tras la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo instaba a Vox a no presentar la enmienda a la totalidad como condición para "sentarse a negociar" con el Gobierno. Aseguraba entonces que esta formación tiene "dos opciones", que pasan por "sentarse nuevamente" con el Gobierno "para seguir avanzando en construir un Presupuesto de todos, o sumar sus votos a los de PSOE y Podemos para que Andalucía no tenga Presupuestos".