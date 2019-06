Vox denuncia en su enmienda al Presupuesto andaluz "subvenciones ideológicas" y mantenimiento de "amiguismo"

Vox denuncia en la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2019 que ha registrado este jueves en el Parlamento que dichas cuentas, elaboradas por el nuevo Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), son "continuistas" respecto a las del anterior Ejecutivo del PSOE-A porque consolidan las "subvenciones ideológicas", no arbitran "ninguna medida para luchar contra la inmigración ilegal", al tiempo que se "disfraza de ayuda a las mujeres maltratadas el mantenimiento de los chiringuitos y del amiguismo".

En la enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del proyecto de Ley de Presupuestos al Consejo de Gobierno, compuesta por siete páginas, Vox indica que a pesar de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), haya abogado por la necesidad de un cambio cultural profundo en la comunidad "que nos permita cambiar el subsidio y la subvención por la productividad y la inversión como ejes del desarrollo social y económico", estas cuentas "no pueden ser contemplados ni siquiera como el más tímido anuncio de unas nuevas políticas".

Para esta formación estamos ante un proyecto de Ley de Presupuestos "continuista", que no apuesta por "el desmantelamiento de una hipertrofiada administración paralela que no justifica no ya sus costes sino ni siquiera su existencia, ni por la despolitización de la administración, al tiempo que "consolida las subvenciones ideológicas" y hace "caso omiso" de las auditorías e informes elaborados por la Intervención General y de la Cámara de Cuentas.

Estas cuentas, según recalca, "no suponen un decidido apoyo a las familias y a la natalidad" y tampoco arbitran ninguna medida para luchar contra la inmigración ilegal.

"Hoy, con PP-A y Ciudadanos en el poder, vemos como se desaprovechan una vez más los recursos de todos los andaluces para impulsar a Andalucía a ser una potencia socioeconómica importante dentro del conjunto de España", según indica la enmienda de Vox, partido cuyos votos son fundamentales para que los presupuestos puedan ser aprobados en el Parlamento porque PP-A y Cs no suman mayoría absoluta.

En relación con la dotación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que ha aumentado de 42,9 millones a 43,3 millones, según Vox, sigue destinando un "porcentaje ínfimo a las personas realmente víctimas de la violencia y se disfraza de ayuda a las mujeres maltratadas el mantenimiento de los chiringuitos y amiguismo".

De otro lado, indica que el presupuesto para 2019, lejos de racionalizar el gasto de la administración paralela, lo aumenta en 120 millones (un 9 por ciento). Explica que Andalucía cuenta con 242 entes dependientes de la Junta, más incluso que Cataluña, que cuenta con 213 y, sin embargo, "nada hay en los presupuestos que se han presentado que adelgacen esta inmensa estructura creada en casi 40 años de gobiernos socialistas, pagada con el dinero de todos los andaluces".

Vox denuncia también que las partidas destinadas a la memoria histórica "permanecen como una copia literal" del presupuesto de 2018 que elaboró el anterior Gobierno del PSOE-A, "en contra" de lo que se contempla en el pacto de investidura firmado entre PP-A y Vox.

Esta formación también critica en su enmienda que las ayudas a las familias permanecen "absolutamente congeladas".

Este proyecto de Presupuestos, según recalca Vox, "vulnera el sentido de la letra y el espíritu del acuerdo de investidura" que suscribió con el PP-A el pasado mes de enero.