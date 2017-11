España

http://www.teinteresa.es/espana/Valoran-House-Cards-Kevin-Spacey_0_1900009983.html

Valoran rodar la última temporada de "House of Cards" sin Kevin Spacey

Los escritores de la serie "House of Cards" están llevando a cabo cambios en el guión de su sexta y última temporada con objeto de que la historia no incluya a Frank Underwood, el personaje interpretado por Kevin Spacey, informó hoy The Hollywood Reporter.