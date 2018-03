VUELVEN LAS NEVADAS EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL INVIERNO

Este fin de semana será el último del invierno y el tiempo será inestable en muchas zonas de España donde volverán las nevadas a cotas relativamente bajas, sobre todo en la mitad norte peninsular; las lluvias harán acto de presencia en algún momento en casi todo el país, y Andalucía estará bajo un temporal marítimo y de viento.



Delia Gutiérrez, una de las portavoces de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), señaló este viernes a Servimedia que este fin de semana se mantendrá la inestabilidad atmosférica por “una situación de bajas presiones” que se notará especialmente con una baja en el norte del mar Cantábrico y otra en el sur peninsular.

Asociadas a la actividad de las bajas presiones se esperan precipitaciones que afectarán a bastantes zonas de la península, aunque serán poco probables en el entorno del área levantina. También hay probabilidad de algunos chubascos ocasionales en Baleares y no se descartan en el norte de Canarias.

Las precipitaciones serán especialmente abundantes en Andalucía y Ceuta, donde pueden ser localmente fuertes o persistentes. Nevará en el entorno de los sistemas montañosos y la cota de nieve bajará de forma significativa al final del domingo en el norte o noroeste peninsular.

No se esperan grandes cambios en las temperaturas y helará en zonas de montaña y de Meseta Norte, especialmente en los Pirineos.

“Desde luego, el fin de semana será muy inestable, no hay que confiarse. Ha pasado ‘Gisele’, pero no llegará todavía el buen tiempo. Habrá mal estado del mar en la costa del sur, nevadas en muchas zonas del interior y precipitaciones desde el Estrecho hasta el interior de Andalucía. Lo peor será entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo porque parece que la tendencia del domingo es a una cierta estabilización”, apuntó Gutiérrez.

SÁBADO

Este sábado estará nuboso en la mayor parte de la península y Baleares, con lluvias y/o chubascos salvo en el litoral noreste peninsular, donde habrá intervalos nubosos y las precipitaciones serán poco probables.

Las lluvias serán abundantes y estarán ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, el Sistema Central, la Meseta Sur y, con posibilidad de ser fuertes o persistentes, en Andalucía.

La cota de nieve se situará entre 600 y 1.100 metros en la mitad norte de la península, de 1.000 a 1.400 en el centro peninsular y entre 1.400 y 2.200 metros en Andalucía.

Las temperaturas bajarán en el Cantábrico, la Meseta Norte y el cuadrante noreste de la península, y de madrugada helará en amplias zonas del interior de la mitad norte, sobre todo en los Pirineos. Los termómetros llegarán hasta 22ºC en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 21 en Murcia y 20 en Alicante, y se quedarán en 6ºC en Cuenca y Segovia, 7 en Ávila y Soria, y 8 en Burgos, León y Palencia.

Gutiérrez destacó que toda la costa de Andalucía y de Murcia tendrá aviso naranja (riesgo importante) por oleaje y la región andaluza estará con avisos amarillos por viento y tendrá lluvias persistentes.

DOMINGO

En cuanto al domingo, Gutiérrez indicó que se espera una mejoría en el tiempo, aunque aún persiste la posibilidad de precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en el área del Estrecho y Melilla, heladas localmente fuertes en Pirineos y viento fuerte en el Cantábrico oriental, Ampurdán (Girona) y el bajo Ebro.

Las nubes cubrirán el cielo de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, los Pirineos, el sur de la península, Ceuta y Melilla, donde lloverá. No se descarta alguna precipitación débil ocasional en el resto del país, excepto en el sur y este de Canarias, y en el bajo y medio Ebro, donde predominarán los cielos poco nubosos.

La cota de nieve estará entre 500 y 1.200 metros en el tercio norte de la península, y de 800 a 1.800 metros en el interior del sureste peninsular. Las temperaturas apenas cambiarán y seguirán las heladas nocturnas en el interior de la mitad norte peninsular.

PRÓXIMA SEMANA

Por otro lado, Gutiérrez subrayó que la próxima semana llegará una masa de aire “de origen continental” desde los Pirineos y penetrará al interior de la península, con lo que se generalizarán las heladas y las temperaturas estarán por debajo de los valores normales en muchas zonas.

Así, la semana empezará con más de 10 grados por debajo de lo habitual en zonas del interior oriental peninsular y entre 5 y 10 grados menos en gran parte de la península.

“En origen, la masa de aire viene de Siberia, pero el calificativo de frío siberiano me parece un poco exagerado. Las temperaturas no serán tan frías, estarán por debajo de los valores normales, pero estos son muy suaves a mediados de marzo”, concluyó.



