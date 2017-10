VUELVE EL VERANILLO A CASI TODA ESPAÑA HASTA FINAL DE OCTUBRE

- Un anticiclón bloquea las lluvias, brillará el sol y subirán las temperaturas. El tiempo de estos últimos días de octubre será estable en prácticamente toda España, con lo que un nuevo veranillo traerá temperaturas más altas de lo normal, que sobrepasarán los 30 grados en el valle del Guadalquivir y otros puntos del suroeste peninsular, y lluvias residuales en zonas del norte peninsular.

La portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Ana Casals, explicó este lunes a Servimedia que esta situación se debe a “un anticiclón de bloqueo que no deja pasar los frentes”, de manera que “todas las vaguadas que están en el Atlántico resbalarán y se irán desplazando hacia las islas británicas”.

Casals indicó que durante esta semana y hasta el martes de la próxima habrá sol en muchas zonas de España y las temperaturas serán más altas de lo habitual para esta época del año, con lo que apenas lloverá. "Van a tener que sacar las vírgenes a la calle", comentó.

Subrayó que "las temperaturas suben hoy bastante en el norte de la península, mañana seguirán subiendo en el tercio norte y el central, el miércoles en la mitad este, el jueves en el sur y el viernes en el oeste". "Hasta el fin de semana no bajarán en la mitad norte”, apostilló.

Los termómetros marcarán valores inusuales para finales de octubre. Por ejemplo, el viernes se esperan 32 grados en Córdoba y Sevilla, 31 en Badajoz y 28 en Ourense, y el jueves habrá 26 grados en San Sebastián y 24 en Burgos.

Casals precisó que las noches no serán tan calurosas porque las temperaturas mínimas no bajarán tanto como las máximas debido a la ausencia casi generalizada de nubes, ya que ello provoca que se escape el calor que se retiene en las capas bajas de la atmósfera cuando sale el sol.

DÍA A DÍA

Por otro lado, Casals apuntó que este martes predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos o despejados en todo el país, aunque con algún intervalo de nubes altas en la mitad norte peninsular y Canarias. En este archipiélago podría haber calimas, así como brumas y nieblas en el Estrecho, el litoral levantino y Baleares.

Las temperaturas del martes ascenderán en toda España salvo el oeste de Andalucía y alcanzarán valores superiores a los habituales para esta época del año en Canarias y el Cantábrico, según Casals, que añadió que soplará viento fuerte de levante en el Estrecho.

El miércoles se espera más de lo mismo, con estabilidad atmosférica y cielos despejados o poco nubosos en casi todo el país, con algunos intervalos de nubes bajas al principio del día en el área del Estrecho (donde habrá brumas o nieblas matinales) y algunas nubes altas disperas en el norte peninsular y el este de Canarias.

El miércoles continuarán las calimas en Canarias y el viento fuerte de levante en el litoral andaluz, y las temperaturas ascenderán en el archipiélago canario y en el este peninsular.

En cuanto al jueves, Casals apuntó que será “exactamente igual”, con tiempo estable en todo el país y cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes bajas matinales en el área del Estrecho, el valle del Ebro y otros puntos del área mediterránea.

El jueves son probables algunos bancos de niebla matinales en puntos del valle del Ebro y el área mediterránea, las calimas en Canarias y el temporal de levante en el Estrecho. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.

El viernes seguirá el tiempo estable, con cielos despejados o con algunos intervalos de nubes altas. Por la tarde aumentará la nubosidad baja en el Cantábrico oriental y es posible que se produzca alguna lluvia débil, sobre todo en el área del golfo de Vizcaya y norte de Navarra, y no se descartan bancos de niebla de madrugada en zonas de ambas mesetas y las depresiones del noreste peninsular.

Las temperaturas podrían bajar apreciablemente en el Cantábrico y ascender ligeramente en el área mediterránea, mientras que el viento fuerte de levante tenderá a amainar por la tarde en el Estrecho.

El sábado será un día muy parecido al del viernes, con probablidad de lloviznas en el Cantábrico oriental y el norte de Navarra, y alguna precipitación puntual en Baleares, aunque la probabilidad es muy baja. Las temperaturas podrían bajar en Galicia y el Cantábrico, y subir en el área mediterránea.

Por último, Casals indicó que entre este domingo y el martes de la próxima semana, último día de octubre, aumenta la probabilidad de precipitación en el Cantábrico, el alto Ebro y puntos dispersos del litoral mediterráneo y de Baleares, mientras que el resto del país seguirá con tiempo estable. Las temperaturas podrían descender considerablemente en la mitad norte peninsular, aunque el martes se espera que vuelvan a subir.

