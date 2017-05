EL PP VUELVE A PEDIR EN EL CONGRESO UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAZA TRAS SER RECHAZADA EN MARZO

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretende que España tenga una Estrategia Nacional de la Caza y la Pesca, después de que la Cámara Baja rechazara una iniciativa similar el pasado mes de marzo, en la que no incluyó inicialmente la actividad pesquera.

Los populares presentaron el pasado mes de noviembre una proposición no de ley en el Congreso que instaba al Gobierno a impulsar la aprobación de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética “como marco orientativo y de coordinación” para la ordenación de la actividad de la caza.

El Grupo Popular se autoenmendó e incluyó después la alusión “Estrategia Nacional de la Pesca y Gestión Cinegética”. La iniciativa fue debatida y votada en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero fue rechazada al contar sólo con los votos a favor del PP y de Ciudadanos (que sumaron 17), frente al resto de los grupos (que totalizaban 20).

El pasado 16 de mayo, el PP presentó una nueva proposición no de ley con menor fuerza en su contenido porque no insta al Gobierno, sino que pide que el Congreso reconozca “el compromiso con la conservación del medio natural” de quienes practican, “conforme a la legislación vigente”, la caza y la pesca (fluvial o continental).

Además, la proposición no de ley indica que el Congreso “entiende necesaria” la elaboración de una Estrategia Nacional de la Caza y la pesca “a los efectos de impulsar la práctica de ambas actividades por su contribución al interés general”.

Los populares indican que ambas “mantienen un alto compromiso con la conservación del medio natural, las especies que en él habitan y, además, son subsectores del sector primario que generan renta y empleo, representan oferta turística con demanda y se desarrollan en zonas de interior de nuestro país y, por ello, contribuyen a fijar las poblaciones evitando, al ofrecer prosperidad, su desplazamiento a zonas urbanas con la consiguiente despoblación”.

El PP indica que la regulación de la caza y de la pesca corresponde a las comunidades autónomas, pero “resolverían problemas que afectan a su práctica si quedara claro el compromiso de apoyo” de las administraciones públicas competentes, que quedaría materializado en la elaboración de la Estrategia Nacional de Caza y Pesca.

