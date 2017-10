HOY VUELVE A ESPAÑA LA LIGA DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS MÁS POTENTE DE EUROPA

La División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas-Trofeo Fundación ONCE 2017-18 alza este sábado el telón de una temporada con numerosas estrellas mundiales y en plena edad dorada de este deporte en España, cuya selección masculina hizo historia con la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y la femenina acaba de clasificarse para el Mundial de 2018, 24 años después de su última participación.

La Liga española es la más potente de Europa, como lo demuestra que equipos españoles se hayan repartido cinco de los ocho títulos europeos de las dos últimas temporadas.

EQUIPOS

La División de Honor tiene 10 equipos: los nueve primeros clasificados de la pasada temporada, concretamente el CD ILUNION (Madrid), el BSR AMIAB Albacete, el Bidaideak Bilbao BSR, el Club Amfiv (Vigo), el Fundación Grupo Norte (Valladolid), el Mideba Extremadura (Badajoz), el BSR ACE Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria), el Rincón Fertilidad Amivel (Vélez-Málaga) y el Casa Murcia Getafe BSR, más el campeón de la Primera División: el CD BSR Vistazul (Dos Hermanas).

El CD ILUNION parte como el principal favorito, puesto que cuenta en su palmarés con 16 títulos de Liga, entre ellos los seis últimos, por delante de los desaparecidos Ademi Málaga (12) y ONCE Andalucía (9). El Fundación Grupo Norte se proclamó campeón en la temporada 2010-11 y el BSR AMIAB Albacete obtuvo el segundo puesto en las tres últimas campañas.

Todos los equipos de la División de Honor jugarán una liga regular a doble vuelta de todos contra todos. Los cuatro mejores optarán al título en una Final Four durante un fin de semana, con semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto y final. El décimo descenderá de categoría y el noveno promocionará para no bajar en un partido único en la pista del subcampeón de la Primera División.

La edad media de los 121 jugadores es de 31,77 años y por las canchas españolas rodarán 44 deportistas extranjeros procedentes de 18 países: México (10), Gran Bretaña (8), Estados Unidos (4), Argentina, Australia y Colombia (3), Marruecos (2) y Brasil, Corea del Sur, Finlandia, Francia, Irán, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Sudáfrica y Suecia (1). Todos los equipos cuentan con baloncestistas foráneos, salvo el CB BSR Vistazul.

Además, competirán 12 jugadoras: Sara Revuelta, Esther Ramiro y Vicky Pérez (CD ILUNION); Almudena Montiel, Lourdes Ortega y Michell Navarro (BSR AMIAB Albacete); Shelley Cronau (Club Amfiv); Isa López (Fundación Grupo Norte); Sonia Ruiz, Lucía Soria y Veva Tapia (Casa Murcia Getafe BSR), y Marina Jiménez (CB BSR Vistazul). En el baloncesto en silla de ruedas, cada deportista tiene una clasificación según su grado de movilidad por la discapacidad física, que va de 1,0 a 4,5 (de mayor a menor afectación). La suma de los cinco en la cancha no debe superar los 14,5 puntos. A cada jugadora se le asigna 1,5 puntos más.

MEDALLISTAS EN RÍO 2016

En la Liga española competirán 21 jugadores que participaron en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, de los cuales 12 obtuvieron medalla. Los estadounidenses Joshua Turek (del Bidaideak Bilbao BSR) y Jared Arambula (BSR ACE Gran Canaria) lograron el oro. Los españoles Fran Lara, Daniel Stix, Jordi Ruiz, Amadou Diallo y Alejandro Zarzuela y Pablo Zarzuela (CD ILUNION); David Mouriz y Asier García (Bidaideak Bilbao BSR); Agustín Alejos (Amfiv), y Jesús Romero (Rincón Fertilidad Amivel) obtuvieron la plata. Y los británicos Terry Bywater (CD ILUNION) y Kyle Marsh, Gaz Choudhry y Lee Manning (BSR AMIAB Albacete), y Ade Orogbemi (Rincón Fertilidad Amivel) consiguieron el bronce.

Además, un total de 42 deportistas han competido este verano en campeonatos continentales clasificatorios para el Mundial de Hamburgo 2018, de los que 27 participaron en el Europeo disputado en Adeje (Tenerife).

La temporada será intensa en un momento dorado para el baloncesto español en silla de ruedas, puesto que en este año dos equipos se proclamaron campeones en competiciones europeas (el CD ILUNION ganó la Champions Cup y el Club Amfiv, la Challenge Cup) y las selecciones españolas masculina y femenina se clasificaron para el Mundial de Hamburgo 2018; entonces, España tendrá equipo femenino por primera vez desde el Mundial de Stoke Mandeville 1994.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso