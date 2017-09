CON LA VUELTA AL COLE VUELVE LA PESADILLA DEL BULLYNG

Google Plus

El psicólogo educativo José Antonio Luengo aconseja a padres y profesores prestar atención a las reacciones de sus hijos y alumnos de cara a la vuelta al cole. “Manifestaciones exageradas de miedo, ansiedad o malestar pueden indicar que sufren acoso en clase y que aún no nos lo han contado”.

Así lo indicó a Servimedia este experto, que forma parte del equipo para la prevención del acoso escolar puesto en marcha hace un año por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Alerta de que detrás de aquellos niños que se niegan a volver al cole y de los que de repente expresan una tristeza o un miedo llamativo, reflejado incluso en problemas físicos, puede haber un caso de 'bullying' no detectado.

Por ello, Luengo recomendó a los padres que “intenten hablar con ellos, siempre desde el cariño, sin culpabilizarlos y dejando claro que actuarán con prudencia”.

“Una de las cosas que más preocupan a las víctimas es que sus padres entren en el colegio como un elefante en una cacharrería y todo el mundo les señale. Hay que tranquilizarlos y darles confianza”, señaló el experto.

Por otra parte, el psicólogo aconsejó que las familias transmitan sus sospechas a los tutores, para que estos “estén más pendientes y cariñosos durante los primeros días, hasta ver cómo evoluciona el niño”.

“Y desde luego, en cuanto tengamos constancia de acoso, hay que ponerlo en conocimiento del centro para activar los protocolos”, subrayó.

El experto puntualizó que estos consejos son aplicables a aquellas víctimas de acoso que aún no han contado su situación, pero añadió que “también hay que prestar atención a quienes sufrieron 'bullying' el año pasado y cuya situación en principio está resuelta".

“Es muy normal que estos niños experimenten miedo los días previos a volver al cole, pues reviven los malos recuerdos y temen que les vuelva a pasar”, afirmó.

"En estos casos, los padres deben hablar con ellos y los tutores vigilar su participación en clase y, sobre todo, sus interacciones en el recreo. Es fundamental que sientan la libertad de que, ante cualquier temor o recaída, pueden hablar con nosotros”, concluyó Luengo.

