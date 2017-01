LA VUELTA AL COLE MULTIPLICARÁ LOS CASOS DE GRIPE

Google Plus

El fin de las vacaciones navideñas y la vuelta al cole, a los institutos y a las universidades, el retorno a la vida cotidiana, "con la socialización que esto implica en metros, autobuses, trenes, hará que se multipliquen los casos de gripe", según advirtió este jueves el doctor Josep María Cots, coordinador del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC).

El doctor Cots declaró a Servimedia que "el contagio aumentará a partir de la semana próxima. Estas dos semanas hemos estado todos en casa, pero ahora cuando volvamos a nuestros trabajos, al colegio, al instituto y vayamos todos en el autobús, en el metro o en el tren, los contagios aumentarán considerablemente".

Cots aseguró que ahora mismo no estamos en "pico" de la gripe, pero que pueden producirse hasta 200 casos por 100.000 habitantes. Asimismo, advirtió de que otro "foco importante de contagio" son los servicios de urgencias hospitalarios. "Si te tuerces un tobillo y vas a urgencias es probable que salgas contagiado con el virus del gripe".

Insistió el doctor Cots, en que el virus se contagia por vía aérea. "Si estornudas, te pones la mano y la depositas en la mesa, el virus muere enseguida, pero si toses o estornudas al lado de una persona que está a la altura de tu nariz, el contagio es muy fácil".

El especialista de la SemFYC agregó que el virus de este año es "conocido", que no hay que tomar antibióticos, es aconsejable hidratarse mucho, tomárselo con calma porque la duración de la gripe puede ser desde tres días hasta diez o doce y que "imposibilita para ir a trabajar. "El cuerpo no responde", señaló.

