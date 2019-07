VOX se levanta de la mesa de negociaciones con PP y Cs y mantiene su negativa a López Miras como presidente

Las negociaciones van muy mal para la derecha y el centroderecha en Murcia. El partido radical de Santiago Abascal mantiene su rechazo a la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras, y poco antes de las 14.00 horas se ha levantado de la mesa acusando a Ciudadanos de "tomarles el pelo". Vox da por rotas las conversaciones.

El detonante para dar por rotas las negociaciones han sido unas declaraciones que han realizado esta mañana Juan Carlos Girauta y José Manuel Villegas, de Ciudadanos, en las que aseguraban que "no se iba a firmar ningún documento" con VOX; "tenemos ya alguna cana para que nos tomen el pelo", ha dicho Luis Gestoso, representante de VOX en las negociaciones, recoge Europa Press.

"No nos dejan salida, me da la sensación de que esto es un paripé para echarnos la culpa a VOX del pacto que deben de tener cerrado con el PSOE porque cada vez que damos un paso para llegar a un acuerdo siempre hay alguien de Ciudadanos a nivel nacional que dice que no firman", ha denunciado.